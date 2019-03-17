Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта 2019 года расскажет, что пророчат звезды для каждого знака зодиака. На что обратить внимание и чего лучше избегать? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 18 по 24 марта 2019 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

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Гороскоп на неделю – Овны

На этой неделе Овнам стоит проявить свою настойчивость. Чтобы получить желаемое – идите напролом. В середине недели Овнам стоит ожидать провокации со стороны коллег. Держите себя в руках, и все получиться.

Гороскоп на неделю – Тельцы

Эта неделя создана для выплеска эмоций. Привычка Тельцов держать все в себе может негативно сказаться на здоровье. Направьте весь свой негатив в творческое русло. Это позволит посмотреть на жизнь новыми глазами и изменить ее к лучшему.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Для Близнецов эта неделя будет не из легких. Недоброжелатели перейдут к активным действиям. Выйти из конфликтов победителем Близнецам поможет тактичность и терпение. В конце недели за выдержку и принципиальность вас ждет желаемое вознаграждение.

Гороскоп на неделю – Раки

Прошлая неделя совсем расслабила Раков. Но самонадеянность может привлечь большие неприятности. Будьте внимательней к своей работе, прислушайтесь к советам коллег. Выходные лучше посвятить саморазвитию.

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Гороскоп на неделю – Львы

Львам пора заняться личной жизнью. Рядом уже есть человек, который хочет окружить вас любовью и заботой. Львам стоит спрятать свои когти и проявить свою нежную натуру. Возможно, это ваша судьба.

Гороскоп на неделю – Девы

Эта неделя создана для Дев. Уже в первые дни представителей знака ждет вознаграждение за свои старания. Вы хорошо потрудились, но не забывайте об отдыхе. Выходные лучше провести на свежем воздухе в компании близких людей.

Гороскоп на неделю – Весы

Весам предстоит всю неделю разрываться между домом и работой. Начальство даст шанс проявить себя. Будет сложно, но вы справитесь. На выходных Весы ждет долгожданный отдых и радостные известия от любимого человека.

Гороскоп на неделю – Скорпионы

У Скорпионов эта неделя пролетит незаметно и легко. Вы будете полны сил и максимально продуктивны. Побалуйте себя шопингом, вы это заслужили. Выходные проведите с родителями – они скучают.

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Гороскоп на неделю – Стрельцы

На этой неделе Стрельцам стоит отправиться в путешествие. Благодаря поездке ваш круг полезных знакомств значительно расширится. Не игнорируйте интересные предложения. Они могут кардинально изменить вашу жизнь.

Гороскоп на неделю – Козероги

Козерогам стоит побеспокоиться о будущем. Наедине подумайте, как можно изменить жизнь к лучшему. Пора отпустить людей, которые мешают развитию. На выходных стоит воздержаться от любых капиталовложений.

Гороскоп на неделю – Водолеи

В середине недели у Водолеев появится желание уволиться. Не рубите с плеча. Сейчас не лучшее время остаться без стабильного заработка. Посоветуйтесь с близкими людьми. В конце недели вы сможете разобраться в себе и принять правильные решения.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Для Рыб эта неделя успешна для решения вопросов, связанных с недвижимостью. Подумайте о покупке дома. Обсудите планы на будущее со своей половинкой. Рыбам стоит прислушаться к пожеланиям своей семьи.

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