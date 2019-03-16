В 3 выпуске «МастерШеф. Профессионалы», который выйдет уже сегодня, 16 марта, в 19:00, кто-то из участников покинет проект. Но кроме этого в первой битве черных также будет готовить судья проекта! Что еще стоит ждать в 3 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» – узнайте в материале.

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3 выпуск кулинарного проекта «МастерШеф. Профессионалы» приготовил много интересного. Пятнадцать участников ждут серьезные испытания от судей.

Один из ключевых моментов выпуска – битва черных, которая в этот раз будет совершенно непредсказуемой. Участникам придется приготовить блюда ресторанного уровня из пищевых отходов! Все из-за того, что в мире набирает популярность No waste cooking – когда во время готовки блюд не остается никакого мусора. Смогут ли опытные шефы с этим справиться?

А главное, на ряду с остальными участниками в битве черных будет готовить и судья проекта! Кто это будет и станет ли это постоянной традицией – узнайте уже сегодня в 19:00:

Video: В 3 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» в битве черных впервые примет участие судья В 3 выпуске Мастер Шеф Профессионалы повара будут на битве черных вместе с судьей. Подробности 3 выпуска Мастер Шеф Профессионалы — в материале

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