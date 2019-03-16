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«Страва честі»: Во втором выпуске сом, запеченный в глине

16.03.2019

Уже в это воскресенье, 17.03.2019, вы увидите второй выпуск кулинарного тревел-шоу «Страва честі». Ведущий Юрий Ковриженко приедет в село Песчаное, чтобы научиться готовить уникальный рецепт сома, запеченного в глине с овощами.

Также вы увидите:

  • Как адаптировать старинный рецепт под городские условия?
  • Какой рецепт предложит всемирно известный шеф-повар?
  • Как справиться ведущий с делом чести?

Смотрите видеоанонс «Страва честі» выпуск 2 прямо сейчас!

Video: «Страва честі»: Во втором выпуске сом, запеченный в глине

Страва честі 2 выпуск посвящен рецепту сома, запеченного в глине. Ведущий Страва честі 2019 Юрий Ковриженко в выпуске 2 должен выполнить Справу честі и помочь героиням осуществить мечту о девичнике

Video: «Страва честі»: Во втором выпуске сом, запеченный в глине

Страва честі 2 выпуск посвящен рецепту сома, запеченного в глине. Ведущий Страва честі 2019 Юрий Ковриженко в выпуске 2 должен выполнить Справу честі и помочь героиням осуществить мечту о девичнике

Смотреть онлайн: «Страва честі» выпуск 1 от 10.03.2019

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