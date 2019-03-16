Гороскоп на 17 марта 2019 года расскажет, что принесет вам это воскресенье. А если вас интересует предсказание на год, читайте Восточный гороскоп на 2019 год от Каина Крамера.

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Овен

Сегодня будьте аккуратны с покупками в интернете. Вы можете потерять крупную сумму.

Телец

Будьте сегодня аккуратны. Вы можете стать свидетелем несчастного случая, также вас могут задержать для проверки документов.

Близнецы

Воздержитесь от любых авантюр в этот день. Они не принесут ничего хорошего.

Рак

Если ваше сердце свободно, то звезды сулят вам отношения с человеком из другой страны. Не бойтесь делать первый шаг.

Лев

Признавайтесь сегодня в чувствах своему любимому человеку. Создавайте романтическую атмосферу, ведь вам могут сделать предложение.

Дева

Очень романтический период у Дев. Оденьте сегодня свое лучшее платье и отправляйтесь на свидание!

Весы

С вашим любимым человеком сможете сегодня решить все бытовые вопросы, которые раньше вас волновали.

Скорпион

Сегодня вы будете настоящими эгоистами и вам это будет очень нравиться. Весь мир как будто крутится только вокруг вас.

Стрелец

Любимый человек сегодня порадует подарком или выручит вас финансово. Вместе стоит решить важный жилищный вопрос.

Козерог

Вокруг вас сегодня будет много детей. Кто-то из близких может посидеть какое-то время с ребенком.

Водолей

Травмоопасный день, можете повредить ногу. Поэтому будьте аккуратны, особенно в поездках.

Рыбы

Сегодня дадут о себе знать старые друзья, которых вы давно не видели.

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