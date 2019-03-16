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Фотоподборка: наряды Лизы Глинской

16.03.2019

Состоялся старт нового проекта «МастерШеф. Профессионалы», где Лиза Глинская покоряет не только опытом в кулинарии, но и своим стильным видом. Судья кулинарного шоу, как и большинство девушек, ценит красивые платья, костюмы, и всегда старается выглядеть сногсшибательно. Давайте посмотрим на наряды Лизы Глинской в фотоподборке.

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