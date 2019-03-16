Елизавета Глинская: биография, достижения и все новости о судье
Лиза Глинская уже известна как участница, победительница и судья «МастерШеф. Профессионалы», а также как кулинарный эксперт на телеканале СТБ. Но нам есть что еще рассказать о талантливом кондитере. Биографию Елизаветы Глинской читайте в материале.
Полное имя: Елизавета Глинская
Дата рождения: 29 сентября 1983 г.
Место рождения: Запорожье
Деятельность: кондитер, основатель и преподаватель кондитерской школы «GL», автор и издатель двух книг, кулинарный эксперт украинских телешоу
Семейное положение: не замужем
Место проживания: Киев
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Детство и юность
Елизавета Глинская родилась в Запорожье. Когда ей было 12 лет, семья переехала в Алупку. В 2000 году поступила в педагогический университет, где изучала вокал. Закончив учебу, Лиза три года преподавала в музыкальной школе. В 2007 году переехала в столицу, где начала изучать грим и в итоге получила образование художника-гримера.
Карьера и достижения
В 2012 году Лиза Глинская стала победительницей кулинарного шоу «МастерШеф»-2. После проекта она отправилась в академию «Le Cordon Bleu» в Париже.
Сейчас Лиза – основатель и преподаватель кондитерской школы «GL», автор и издатель двух книг, кулинарный эксперт украинских телешоу. Также она проводит много мастер-классов и делится в интернете авторскими рецептами.
Лиза является лауреатом чемпионата мира по кондитерскому искусству Mondial des arts sucres 2016 в Париже.