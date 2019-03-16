PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

День Святого Патрика: 5 фактов о празднике

16.03.2019

День святого Патрика в 2019 году отмечается 17 марта. Масштабное празднование происходит в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат, в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Также День святого Патрика обрел популярность в странах с большой ирландской диаспорой: в Канаде, Великобритании, США, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии. Мы подготовили несколько интересных фактов о празднике! 

1. Праздник связан с крещением Ирландии и небесным покровителем этой страны – святым Патриком. Но сейчас этот день любят отмечать и в других странах мира. Особенно часто он празднуется любителями ирландской выпивки. 

День Святого Патрика 2019

2. В Ирландии День святого Патрика является государственным праздником. В стране к этому дню тщательно готовятся. Проводят фестивали, концерты, парады и открытые театральные представления. Люди наряжаются в яркие экстравагантные костюмы зеленого цвета. Также многие прикрепляют к своей одежде клевер или трилистник, который является символом праздника.

Больше по теме: Куда пойти с ребенком в Киеве: топ-7 семейных ресторанов столицы
День Святого Патрика парад

3. Вся Ирландия и те страны, которые широко отмечают День святого Патрика, 17 марта «зеленеют». Выпечка, пиво, сладости, костюмы и многое другое будет только зеленого цвета. В Чикаго в этот день даже реку специально окрашивают в изумрудный.

ÐÐµÐ½Ñ Ð¡Ð²ÑÑÐ¾Ð³Ð¾ ÐÐ°ÑÑÐ¸ÐºÐ°

4. Девиз Дня святого Патрика – «Craic». Это слово означает «наслаждение и веселье». 17 марта в Ирландии и других празднующих странах все должны танцевать, веселиться и пить ирландское пиво и виски.

5. Есть еще один интересный факт о праздновании Дня святого Патрика. Существует обычай под названием «Чарка Патрика».

чарка патрика

Он заключается в том, чтобы в последний стакан пива или виски бросить трилистник. После этого нужно выпить содержимое стакана, а трилистник выбросить через левое плечо. Ирландцы считают, что такой ритуал принесет счастье. 

Больше по теме: Когда начинается Великий пост 2019

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить