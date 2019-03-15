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Вода с лимоном для похудения: польза и вред

15.03.2019

Вода с лимоном — полезный и тонизирующий напиток. Она укрепляет иммунную систему, тонизирует и даже помогает побыстрее похудеть. Диетологи проекта «Зважені та щасливі» и ведущая Мирослава Ульянина рассказали, что стоит знать про воду с лимоном. Какая польза и возможнен ли вред, а еще — рецепт того, как правильно пить воду с лимоном для похудения.

вода с лимоном

Польза воды с лимоном

1. Очищение организма 

При каждом приеме пищи, будь то фрукты, овощи или даже фаст-фуд, в организме формируются шлаки и токсины. Это ядовитые вещества, которые замедляют процесс переваривания пищи и в целом неблагоприятно сказываются на здоровье. Когда концентрация этого так называемого “мусора” в организме становится критичной, именно вода с лимоном помогает вывести токсины и шлаки. Кроме того, спасительная жидкость улучшает работу печени и разгоняет метаболизм. Последнее особенно важно для тех, кто стремится привести тело в форму.

2. Здоровые почки

Несколько стаканов воды с лимоном в течение дня хорошая профилактика от заболеваний почек. Также цитрусовый напиток способствует растворению уже накопившегося в этом органе песка и предотвращает образование камней.

3. Снижение стресса

Лимон богат витаминами А, B, B1, B2, С, P (цитрин), E, D, а кроме того, содержит минералы бор, цинк, железо, калий, марганец, кальций, медь, натрий, фтор. Такое изобилие полезных веществ хорошо влияет на нервную систему, что незамедлительно сказывается на вашем психическом здоровье. Людям, которым каждый день приходится подвергаться стрессам, вода с лимоном поможет расслабиться и восстановить силы.

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вода с лимоном

4. Здоровый внешний вид

Обзаведясь такой полезной привычкой, уже через месяц эффект можно будет оценить невооруженным глазом. Ваши волосы станут блестящими, гладкими и будут расти быстрее, улучшится состояние кожи, а от усталости и недосыпа не останется и следа. Стакан воды с лимоном натощак отличный способ похорошеть без изнурительных диет и походов в салоны красоты.

5. Жиросжигание

Доказано, что если регулярно пить воду с лимоном, расщепление жиров будет происходить быстрее. К тому же, очень часто худеющие путают жажду с чувством голода. Только вернулись с обеда, а перекусить хочется снова? Для начала выпейте стакан воды. Возможно, организм просто сигнализирует о нехватке жидкости.

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Вред воды с лимоном

Несмотря на то, что ароматный освежающий напиток практически не имеет противопоказаний, рекомендуем обратить внимание на некоторые моменты:

  • чрезмерное употребление цитрусовых может вызывать изжогу или обезвоживание;
  • витамин С, в избытке содержащийся в лимонах, оказывает мочегонное действие;
  • тем, у кого проблемы с работой ЖКТ или двенадцатиперстной кишки, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем добавлять в свой рацион воду с лимоном.

Как правильно пить воду с лимоном для похудения?

вода с лимоном

Приготовить бюджетный, но невероятно полезный напиток не составит труда. Рецепт прост:

  1. Разделите лимон на три части.
  2. Одну часть отожмите в 200 мл чистой воды комнатной температуры.
  3. Выпейте натощак за 15 минут до завтрака.
  4. Остальные две части отожмите так же и выпейте перед обедом и ужином.

Помимо прочего, можно в обычную бутылочку с водой, которую вы носите с собой на протяжении дня, добавить несколько долек цитрусовых, огурец, ягоды или мяту. Вкусный и тонизирующий напиток всегда будет с вами!

Секрет: Для улучшения вкусовых качеств добавьте 23 ч. л. натурального меда на 0,5 воды.

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