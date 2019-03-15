Вода с лимоном — полезный и тонизирующий напиток. Она укрепляет иммунную систему, тонизирует и даже помогает побыстрее похудеть. Диетологи проекта «Зважені та щасливі» и ведущая Мирослава Ульянина рассказали, что стоит знать про воду с лимоном. Какая польза и возможнен ли вред, а еще — рецепт того, как правильно пить воду с лимоном для похудения.

Польза воды с лимоном

1. Очищение организма

При каждом приеме пищи, будь то фрукты, овощи или даже фаст-фуд, в организме формируются шлаки и токсины. Это ядовитые вещества, которые замедляют процесс переваривания пищи и в целом неблагоприятно сказываются на здоровье. Когда концентрация этого так называемого “мусора” в организме становится критичной, именно вода с лимоном помогает вывести токсины и шлаки. Кроме того, спасительная жидкость улучшает работу печени и разгоняет метаболизм. Последнее особенно важно для тех, кто стремится привести тело в форму.

2. Здоровые почки

Несколько стаканов воды с лимоном в течение дня – хорошая профилактика от заболеваний почек. Также цитрусовый напиток способствует растворению уже накопившегося в этом органе песка и предотвращает образование камней.

3. Снижение стресса

Лимон богат витаминами А, B, B1, B2, С, P (цитрин), E, D, а кроме того, содержит минералы – бор, цинк, железо, калий, марганец, кальций, медь, натрий, фтор. Такое изобилие полезных веществ хорошо влияет на нервную систему, что незамедлительно сказывается на вашем психическом здоровье. Людям, которым каждый день приходится подвергаться стрессам, вода с лимоном поможет расслабиться и восстановить силы.

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4. Здоровый внешний вид

Обзаведясь такой полезной привычкой, уже через месяц эффект можно будет оценить невооруженным глазом. Ваши волосы станут блестящими, гладкими и будут расти быстрее, улучшится состояние кожи, а от усталости и недосыпа не останется и следа. Стакан воды с лимоном натощак – отличный способ похорошеть без изнурительных диет и походов в салоны красоты.

5. Жиросжигание

Доказано, что если регулярно пить воду с лимоном, расщепление жиров будет происходить быстрее. К тому же, очень часто худеющие путают жажду с чувством голода. Только вернулись с обеда, а перекусить хочется снова? Для начала выпейте стакан воды. Возможно, организм просто сигнализирует о нехватке жидкости.

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Вред воды с лимоном

Несмотря на то, что ароматный освежающий напиток практически не имеет противопоказаний, рекомендуем обратить внимание на некоторые моменты:

чрезмерное употребление цитрусовых может вызывать изжогу или обезвоживание;

витамин С, в избытке содержащийся в лимонах, оказывает мочегонное действие;

тем, у кого проблемы с работой ЖКТ или двенадцатиперстной кишки, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем добавлять в свой рацион воду с лимоном.

Как правильно пить воду с лимоном для похудения?

Приготовить бюджетный, но невероятно полезный напиток не составит труда. Рецепт прост:

Разделите лимон на три части. Одну часть отожмите в 200 мл чистой воды комнатной температуры. Выпейте натощак за 15 минут до завтрака. Остальные две части отожмите так же и выпейте перед обедом и ужином.

Помимо прочего, можно в обычную бутылочку с водой, которую вы носите с собой на протяжении дня, добавить несколько долек цитрусовых, огурец, ягоды или мяту. Вкусный и тонизирующий напиток всегда будет с вами!

Секрет: Для улучшения вкусовых качеств добавьте 2–3 ч. л. натурального меда на 0,5 воды.

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