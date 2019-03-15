Уже сегодня мы увидим первый выпуск «Небачене Євробачення»-2019. Почему вслед за победительницей MARUV от участия в международном конкурсе отказались финалисты, которые заняли второе и третье места – Freedom Jazz и KAZKA? Больше о самом скандальном украинском Нацотборе смотрите 15.03.2019 в 22:50 на канале СТБ в 1 выпуске проекта «Небачене Євробачення 2019».

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23 февраля на украинском Национальном отборе победителем стала певица MARUV. Почему исполнительница после длительных переговоров с «Суспільним» все же отказалась от участия в конкурсе? И в чем настоящая причина отказа остальных финалистов от поездки в Тель-Авив? Ответы можно найти в 1 выпуске спецпроекта «Небачене Євробачення»-2019 15 марта на телеканале СТБ.

Video: «Небачене Євробачення»-2019: что ждет зрителей в 1 выпуске от 15.03.2019 (Анонс) Небачене Євробачення 2019 Украина - первый выпуск мы увидим уже 15 марта 2019 года. Почему финалисты отказались от участия в Евровидении-2019? Кому выгодно, чтобы Украина не принимала участие в песенном конкурсе? Узнайте в выпуске Небачене Євробачення 2019 на СТБ

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