Смотрите фильм «Домашний арест» производства Comedy Club уже 15 марта в 13:11 на СТБ. О чем картина и кто сыграл в ней главную роль – узнайте в материале.

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Смотрите комедию «Домашний арест» уже 15 марта в 13:11 на телеканале СТБ. Режиссером фильма стал Пётр Буслов, а главные роли сыграли Павел Деревянко, Александр Робак, Анна Уколова и Марина Александрова. Фильм «Домашний арест» подойдет для просмотра с друзьями или всей семьей с детьми, и не забудьте запастись попкорном!

О чем фильм «Домашний арест»

Главный герой Аркадий Аникеев, которого играет Павел Деревянко, является мэром маленького городка, при этом не отказывает себе в возможности взять взятку и что-то своровать. Кроме этого, он любит всеми руководить, например, испуганным заместителем, нарочито красивой женой, и молодой любовницей. Но вдруг вся жизнь идет под откос: Аникеева подставляют, ловят на жирной взятке и отправляют под домашний арест.

Оказывается, что все организовал заместитель Павел, который устал постоянно подчиняться тирану и хочет занять его место. Для того, чтобы все получилось, нужно дать большую взятку Москве, но все деньги дома у Аникеева. Это не составляет труда, так как Павел давно спит с женой Аркадия, вот только денег в доме тот не обнаруживает…

Аникеев тем временем должен находиться под домашним арестом в маленькой комуналке, где когда-то проходило его детство. Заботясь о репутации, он в свое время не стал выписываться из скромного жилища, полагая, что такая деталь его биографии добавит пару очков имиджу. Вместо этого теперь ему приходится делить жилье с недругом детства Иваном Самсоновым. Иван решает отомстить Аркадию за все заподееное ему ранее и помочь Павлу в поиске тех самых денег.

Как закончится эта эпопея узнайте 15 марта в 13:11 на телеканале СТБ.

Video: Комедийный фильм «Домашний арест» будет показан на СТБ