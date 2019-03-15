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Когда Украина переводит часы на летнее время в 2019 году

15.03.2019

Переводить часы на летнее время в 2019 году нужно в последнее воскресенье марта. Актриса масштабного сериала «Крепостная» Инна Рощина рассказала, как на нее влияет переход на летнее время. Какого числа следует перевести стрелки часов вперед и как избежать стресса, узнайте в нашем материале.

переход на летнее время

Скоро состоится переход на летнее время. Перевести стрелки на один час вперед в Украине нужно в последнее воскресенье марта. А это значит, что спать мы будем на час меньше. Итак, в 2019 году не забудьте перейти на летнее время в ночь с 30 на 31 марта в 3 часа утра.

Известно, что резкое изменение режима плохо влияет на организм человека. Поэтому в первые дни после перевода стрелок часов вы можете почувствовать усталость, повышение давления и головную боль. Стоит обратить внимание на свое здоровье тем, у кого есть заболевания сердца.

При переходе на летнее время в 2019 году также возможно снижение иммунитета и нарушение сна. В такие дни ученые рекомендуют больше отдыхать, чтобы ваше физическое и психологическое состояние полностью адаптировалось к резким изменениям.

Следуя советам ниже, дискомфорт от перевода часов на летнее время в 2019 году будет минимальным:

  1. Ложитесь спать на 15 минут раньше, чем вы привыкли.
  2. Перед сном обязательно проветривайте комнату.
  3. Принимайте контрастный душ.
  4. Следите за своим питанием: употребляйте только здоровую и питательную пищу.
  5. Ужинайте легкими продуктами. Ешьте не позднее чем за два часа  перед сном.
  6. Постарайтесь уменьшить стресс и избегайте нагрузок.
  7. Чаще гуляйте на свежем воздухе в компании людей, которые поднимут вам настроение.

крепостная инна рощина

Инна Рощина, звезда костюмированной мелодрамы «Крепостная», рассказала, как на нее влияет перевод часов на летнее время. Также молодая актриса поделилась рецептом от усталости:

«По профессии я — актриса, поэтому веду очень активный образ жизни. Вечером у меня представления, а утром — длинная дорога к съемочной площадке и изнуряющие съемки. Все это требует умения быстро мобилизовать внутренние ресурсы. В силу специфики творческой работы у меня часто меняется график. Поэтому я легко переношу перевод часов в Украине. А тем, кто страдает от перехода на летнее время, советую активно заниматься спортом».

Не забудьте перейти на летнее время и прислушайтесь к нашим советам!

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