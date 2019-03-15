Гороскоп на 16 марта 2019 от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 16 марта 2019 года расскажет, что нужно обязательно сделать в эту субботу. А если вас интересует предсказание на год, читайте Восточный гороскоп на 2019 год от Каина Крамера.
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Овен
Сегодня вы найдете хорошую работу, если находитесь в поиске. Или вас ждет повышение, если вы показываете хорошие результаты.
Телец
Сегодня вам нужно профессиональное мнение по поводу имиджа и стиля. Это поможет вам стать лучше.
Близнецы
В этот день вы решитесь на смелые и важные шаги в жизни. Выйдете на новый уровень.
Рак
Сегодня вы получите хорошие новости от любимого человека. А если вы свободны, то могут начаться отношения на расстоянии.
Лев
Вам сегодня нужно делать серьезные шаги в отношениях. Обо всем можно договориться, тогда ваша любовь выйдет на новый уровень.
Дева
Соглашайтесь сегодня на свидание! Вам обязательно признаются в чувствах, возможно, даже сделают предложение руки и сердца.
Весы
Идите сегодня на свидание или организуйте его сами, это принесет только положительные эмоции.
Скорпион
Сегодня вы получите подарок или сюрприз от любимого человека. Стоит только создать романтическую атмосферу.
Стрелец
У Стрельцов могут возникнуть трудности с соседями. Они доставят вам много неудобств.
Козерог
Сходите сегодня на мероприятие. Вам обязательно нужно заявить о себе, это даст свои результаты.
Водолей
К вам должен приехать друг или сами отправляйтесь к нему в гости. Поездка в другой город пойдет вам на пользу.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит начать развиваться в любых сферах, которые вам интересны.
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