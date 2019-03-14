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Тест: Насколько хорошо вы знаете 23 и 24 серии мелодрамы «Крепостная»?

14.03.2019

Остросюжетная костюмированная мелодрама «Крепостная» не перестает интриговать зрителей. Катерину Вербицкую продали на аукционе богатой купчихе Шефер. Неужели бедная крепостная — просто имущество без прав на желания, мечты и любовь? Редакция STB.UA предлагает узнать, насколько хорошо вы помните сюжет 23 и 24 серий масштабной картины.

С помощью интересного теста узнайте, как хорошо вы знаете сюжет любимого сериала «Крепостная». Проходите тест, делайте скриншот своего результата и прикрепляйте его под постом в Facebook.

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