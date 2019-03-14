15 марта в 15:21 на СТБ вы сможете посмотреть старый, добрый и многими любимы фильм «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен». Картина вышла в свет в далеком 1964, но тем интереснее ее смотреть вместе со своими родителями, бабушками и дедушками, что мы и советуем вам сделать. О чем фильм – читайте в материале.

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Уже 15 марта в 15:21 смотрите фильм 1964 года производства «Мосфильм», который так любят наши бабушки и дедушки. В фильме снялись популярные на тот момент актеры Евгений Евстигнеев, Арина Алейникова, Илья Рутберг, Лидия Смирнова, Алексей Смирнов, Виктор Косых, Юрий Бондаренко. Смотрите этот фильм всей семьей, чтобы окунутся в атмосферу 20 века.

О чем фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»

События фильма происходят в пионерском лагере. Все начинается с того, что пионер Костя Иночкин самовольно переплыл реку и попал на запрещенную для входа территорию. За нарушение правил был изгнан из лагеря начальником Дыниным. Но Костя очень переживал, что же скажет бабушка по этому поводу, поэтому из лагеря никуда не ушел. Он всего лишь «перешел в нелегальное положение»и скрывался под сценой-трибуной. А добрые пионеры тайно помогали ему и всячески способствовали тому, чтобы бабушка Кости ни о чем не узнала. На какие уловки пойдут дети ради друга смотрите уже 15 марта в 15:21 на телеканале СТБ. Video: СТБ покажет фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен смотрите на СТБ уже 15 марта. О чем фильм Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен читайте в материале Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ