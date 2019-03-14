«Крепостная»: фотоподборка 24 серии

Крепостную Катерину Вербицкую выставили на аукцион. Девушка почувствовала себя игрушкой барина, которую можно обменять или проиграть в карты. Кто же станет новым хозяином Китти? Смотрите фотоподборку 24 серии и узнайте сюжет костюмированной мелодрамы «Крепостная» прямо сейчас.

Тяжело переживает смерть Алексея не только Катерина. Носит траур купчиха Лидия Шефер. Она была уверена, что дворянин предназначен ей судьбой. Как только любимый умер, Лидия стала одержимой одной мыслью — отомстить крепостной.

Григорий едва не сошел с ума, когда узнал, что крепостную продают. Червинскому не удалось уговорить отца изменить свое решение. Петр был как никогда суров: он предложил сыну принять участие в торгах.

Наивная Катя хотела выкупить себя самостоятельно, продав рояль, который ей достался в наследство от крестной матери. Но крепостная забыла, что принадлежит жестокому помещику…

Натали не нравится, что ее муж пристрастился к опиуму. Барышня понимает, что у Григория очень болит нога. Червинский не соглашается идти к врачу, так жена берет дело в свои руки. Она покупает ему новое изобретение врачей — морфий.

В селе тоже не все спокойно. Крепостная Галя, узнав о своей беременности от Якова, решает покончить с собой. Спасли ли ее от самоубийства?

Вот и наступил долгожданный день. Финальный торг за Катю ведут Григорий и…Лидия Шефер. Молодому господину не хватает денег перебить ставку купчихи. Крепостная становится новой игрушкой Шефер.

Теперь жизнь Китти превращается в ад. Лидия не собирается быстро избавиться от своей жертвы. Она будет мучить крепостную день за днем, миг за мигом…

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