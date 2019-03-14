«Крепостная»: фотоподборка 23 серии

В сериале «Крепостная» жизнь главной героини Катерины превращается в ад. Сирота потеряла свою заступницу, а впоследствии умер ее любимый. Что же ждет бедную Катю? Смотрите фотоподборку 23 серии и узнайте сюжет костюмированной мелодрамы «Крепостная».

В доме Червинских сняли траур, хоть и прошло только два месяца со дня смерти Анны Львовны. Лишь крепостная не может прийти в себя после потери крестной матери и любимого Алексея.

По возвращении из Парижа Григорий обнаруживает, что отец поселил в родовом имении свою любовницу. Лариса до сих пор винит себя в смерти Анны, поэтому не может найти себе места в доме Червинских.

Семья Червинских собралась на объявление завещания Анны Львовны. Григорий остался уже практически без денег. Барин надеется, что мать оставила ему немалое наследство. Но что же ему досталось?

Петр видит, как жестоко сын обращается с Ларисой. Также мужчина заметил, что Григорий в очередной раз добивается Катерину. Червинский старший жаждет мести, поэтому решает продать крепостную…

Китти за все это время не проронила ни слова. Она ходит как призрак, страдает и плачет. Павлина взяла крепостную вместе с собой в деревню, чтобы наконец познакомить ее с отцом.

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