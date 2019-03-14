Крепостная Катерина Вербицка потеряла любовь всей своей жизни. Теперь бедная девушка никому не нужна. Катя — собственность богатого и властного помещика. Что же ждет крепостную в конце изнурительного пути? Смотрите финальные 23, 24 серии костюмированной мелодрамы «Крепостная».

Волею крестной матери Катерину воспитали, как барышню благородных кровей. Но для всего мира девушка — крепостная самого богатого помещика Петра Червинского. Китти оказалась имуществом без прав. Но несмотря на запрет своего господина, крепостная влюбляется в дворянина Алексея Косача. История любви длится недолго…дворянина убивает нахальный Григорий Червинский.

Теперь хозяйский сын Григорий готов пойти на криминал. Он может осуществить невозможное, лишь бы заполучить красивую игрушку в свое безраздельное пользование. За непослушание крепостную могут продать, обвинять на любую вещь или даже проиграть в карты. Что же случится с крепостной Катериной?

Главный роли в ​​этой невероятной истории любви и предательства сыграли талантливые актеры современности: Катерина Ковальчук и Алексей Яровенко.

Video: «Крепостная»: чем заинтригуют 23 и 24 серии от 14.03.2019 (анонс) Сериал Крепостная — 23, 24 серии на сайте СТБ уже 14.03.2019. О чем сюжет двадцать третьей и двадцать четвертой серии сериала Крепостная читайте в анонсе

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