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Книги 2019: ожидаемые новинки

14.03.2019

Представляем вам подборку самых ожидаемых книг 2019 года. На какие новинки стоит обратить внимание и что почитать — далее в нашем материале.

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Джордж Р. Р. Мартин «Ветра зимы»

Джордж Р. Р. Мартин «Ветра зимы»

Бесспорно, одна из самых ожидаемых книг 2019 года — шестая книга в цикле «Песнь льда и огня». Сам автор в своей социальной сети пишет, что до сих пор заканчивает работу над книгой, обещая релиз в этом году. Ожидаем!

Ю. Несбе «Нож»

Ю. Несбе «Нож»

Новая книга о приключениях скандинавского детектива выходит летом. Главный герой, все так же злоупотребляющий алкоголем, однажды просыпается в одежде, пропитанной чужой кровью. Не помня ничего о вчерашнем дне или деталях, которые могли бы прояснить ситуацию, детектив берется за расследование.

Лиана Мориарти «Девять совсем незнакомых людей»

Лиана Мориарти «Девять совсем незнакомых людей»

Автор бестселлера «Большая маленькая ложь» в 2019 году презентует долгожданную новую книгу — «Девять совсем незнакомых людей». Это будет напряженная психологическая история, в которой девять незнакомых людей собираются на закрытом курорте, где цепь неожиданных событий навсегда изменит их жизнь.

Али Смит «Зима»

Али Смит «Зима»

 «Зима» — вторая часть тетралогии. Лирический роман основан на литературных образах и красоте поэтического слога, сюжет же отодвигается на второй план. Автор показывает мир, в котором показывает стремительно меняющуюся реальность.

Дэн Симмонс «Каньон «Омега»

Дэн Симмонс «Каньон «Омега»

 Дэн Симмонс считается одним из самых сильнейший писателей мира. В результате несчастного случая в 2014 году, когда, прогуливаясь в горах, Симмонс упал и ударился головой о камень, релиз «Каньон «Омега» переносился несколько лет подряд.

Фредрик Бакман «Мы против вас»

Фредрик Бакман «Мы против вас»

 Фредрик Бакман получил звание современного классика за свою книгу «Медвежий угол». Продолжение «Мы против вас» рассказывает о небольшом провинциальном городке, где все сходят с ума по хоккею. Две хоккейные сборные из разных городов столкнуться в жестоком противостоянии.

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