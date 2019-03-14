1 апреля в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера сериала «Как долго я тебя ждала» производства «Киевтелефильм». Сериал расскажет о любви, которая не угасает на протяжении всей жизни и способна преодолеть разлуку, боль и даже предательство.

По сюжету Жанна и Роман с детства любят друг друга, но их мечты о свадьбе рушатся, когда парня обвиняют в убийстве лучшей подруги Жанны — Кати. Его подставляет отец Жанны – майор милиции Валерий, которому не нужен несостоятельный зять. Узнав, что Романа хотят убить на зоне, Жанна идет на сделку с местным бизнесменом, криминальным авторитетом Славой Карповым. Она соглашается на фиктивный брак с самолюбивым Славой и в обмен на это Рома получает защиту и особые условия содержания в тюрьме. Узнав о свадьбе Жанны, парень в отместку женится на другой. Проходят годы. Роман и Жанна учатся жить без любви, но судьба вновь сводит их…Только теперь хладнокровный, циничный Рома искренне считает бывшую невесту предательницей, не подозревая, что все эти годы она его ждала…

«Наша история очень непростая, эмоциональная и поучительная. Я верю, что зрители проникнутся судьбами героев и будут переживать за них, как за своих близких. Вас ждет не просто трагическая история любви, разделенная годами, а и целый ряд экшн-сцен. Нам удалось собрать на площадке очень сильную команду, которая по-настоящему жила проектом», — говорит режиссер Валерий Ибрагимов.

Также зрители увидят известных актеров в несвойственных для них образах. Например, зачастую брутальный Сергей Векслер сыграет больного импотента, а Алексей Зубков впервые предстанет в качестве отрицательного персонажа.

Съемки сериала «Как долго я тебя ждала» растянулись на три сезона — лето, осень и зиму. В сериале 16 эпизодов, которые зрители увидят с понедельника по четверг в 20:00.

В ролях: Евгения Нохрина, Дмитрий Блажко, Александр Мохов, Алексей Зубков, Олеся Жураковская, Елена Хижная, Станислав Щекин, Лев Сомов и другие.

Режиссер: Валерий Ибрагимов

Продюсер: Валентин Опалев

Производство: Киевтелефильм

Сценарий: Яна Романенко

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