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Игорь Кондратюк: поздравление с Днем рождения!

14.03.2019

Сегодня, 14 марта 2019 года, свой День рождения празднует известный украинский продюссер и телеведущий Игорь Кондратюк, ведущий проекта «Караоке на майдане», экс-судья проектов «Х-фактор» и «Україна має талант». Редакция сайта STB.UA от всей души его поздравляет и желает творческих успехов!

Игорь Кондратюк

Сегодня, 14 марта, Игорь Кондратюк отмечает свое 57-летие. Телеведущий уже много лет радует зрителей талеканала СТБ своими шутками и честными комментариями. Благодаря Игорю Васильевичу Украина знает многих звезд, таких как Евгений Литвинкович, победитель 3 сезона шоу «Х-фактор», а также Ксения Симонова, победительница 1 сезона «Україна має талант» и бронзовый призер американской версии проекта «America’s Got Talent: Champions».

Редакция stb.ua от всей души поздравляет Игоря Васильевича с днём рождения и желает крепкого здоровья, счастья и вдохновения.

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