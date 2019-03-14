Игорь Кондратюк отмечает день рождения

Сегодня, 14 марта, свой день рождения отмечает ведущий «Караоке на Майдані» Игорь Кондратюк. Известному шоумену исполнилось 57 лет. Редакция сайта STB.UA поздравляет Игоря Кондратюка с праздником! Интересные факты из биографии именинника вы можете найти в нашем материале.

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Совсем недавно самая культовая телеигра Украины «Караоке на майдані» отпраздновала свой 20-й юбилей, а сегодня свой день рождения отмечает ее ведущий и создатель – Игорь Кондратюк. В честь дня рождения одного из самых популярных шоуменов Украины мы решили рассказать вам о самых интересных фактах биографии звезды.

Игорь Кондратюк еще в школе заинтересовался точными науками, мечтал постичь науку астрономию. Получив золотую медаль, в 1979 году поступил в Киевский государственный университет на физико-математический факультет. Успешно защитил диплом и стал научным сотрудником отдела молекулярной биофизики Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины. Там в соавторстве с коллегами написал более 100 научных статей, посвященных изучению физики твердого тела. Через 12 лет Игорь защитил кандидатскую диссертацию. В 1985 году молодой ученый удачно прошел в телевизионный проект «Что? Где? Когда?». А уже в декабре выступил в составе команды новичков. Кондратюк стал постоянным членом клуба. В 2008 году его команда завоевала приз «Хрустальная сова». С 1991 года Игорь Кондратюк сессионно работает редактором таких шоу, как «Любовь с первого взгляда» и «Брейн-ринг». Тогда же начинает сотрудничество с украинским телевидением, где становится ведущим передачи «5+1». С 1999 года на канале «Интер» стартует народное шоу «Караоке на майдане», которое непрерывно выходило в эфир целых 20 лет. В начале 2019 года Игорю Кондратюку присвоили два рекорда от Национального реестра рекордов Украины – «Самый длительный период ведения развлекательной передачи» и «Самый длительный период выхода развлекательной программы в телеэфире Украины»! Игорь Кондратюк был создателем и продюсером таких проектов, как: «LG Эврика!», «Шанс», «Звездный дуэт» и «Американский шанс». В 2009 году Игоря пригласили стать членом жюри в шоу «Україна має талант», а в 2010 году на канале СТБ стартовало еще одно музыкальное шоу – «X-фактор», в судейский состав которого он вошел. Его подопечные дважды побеждали в проекте: в 2013 в победила Аида Николайчук, а в 2015 – Костя Бочаров (MELOVIN). Игорь Кондратюк является обладателем пяти наград «Телетриумф», а также награды международного конкурса «Фавориты успеха — 2005» в номинации «Ведущий шоу-программ года». Телеведущий является примерным семьянином и счастливым многодетным отцом. Вместе с женой Александрой шоумен воспитывает троих детей – сыновей Сергея, Даниила и дочку Полину.

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