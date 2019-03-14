Гороскоп на неделю с 11 по 17 марта 2019 года расскажет, что прогнозируют звезды, на что обратить внимание и чего лучше избегать. Чего ожидать каждому знаку зодиака? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 11 по 17 марта 2019 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

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Гороскоп на неделю – Овны

На этой неделе Овнам стоит обратить внимание на здоровье. Больше гуляйте на свежем воздухе и правильно питайтесь. В середине недели лучше придерживаться нейтралитета во всех спорных рабочих вопросах. Выходные лучше провести со своей семьей. Так вы укрепите хорошие отношения.

Гороскоп на неделю – Тельцы

Тельцам не желательно принимать поспешные решения. Все хорошенько обдумайте и перепроверьте. Неделя не будет сложной, но сильно расслабляться не стоит. На выходных Тельцы получат приятные известия от своих друзей.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Уже в начале недели Близнецы смогут добиться успеха в своих начинаниях. Отбросьте страх и прислушивайтесь к своей интуиции. Ближе к концу недели Близнецам стоит сбавить обороты и отдохнуть. Идеальным вариантом может стать поход в театр или семейный ужин.

Гороскоп на неделю – Раки

На этой неделе Раки смогут расслабиться. Проблемы обойдут стороной. В жизни Раков есть человек, которому нужна их помощь. Не будьте равнодушны, излучайте добро и позитив. Эта неделя создана для добрых дел.

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Гороскоп на неделю – Львы

Львам стоит перестать искать проблему в себе. Вы не стодолларовая купюра, чтобы всем нравиться. Львам пора научиться говорить «нет» и становиться более решительными. В середине недели вы можете получить нагоняй от начальства. Будьте бдительны и качественно делайте свою работу.

Гороскоп на неделю – Девы

Девам пора забыть об отдыхе. На этой неделе стоит проявить свой творческий потенциал на работе. Не бойтесь креативить. Даже самая безумная идея может стать гениальной. В конце неделе Дев ждет приятный сюрприз от близкого человека.

Гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе Весам стоит собрать всю свою волю в кулак. Вас ждут испытания как на работе, так и в личной жизни. Будьте терпеливы и снисходительны. К концу недели все страсти вокруг поутихнут. Выходные готовят для Весов особо яркие и приятные эмоции.

Гороскоп на неделю – Скорпионы

Скорпионам на этой неделе стоит открыть свои чувства второй половинке. Устройте романтический ужин, организуйте культурную программу и отдохните вдвоем. У Скорпионов много завистников. Спрячьте ваше счастье от посторонних глаз.

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Гороскоп на неделю – Стрельцы

С 11 по 17 марта Стрельцам лучше отложить большие покупки до следующей недели. Избегайте походов в магазин. Соблазн потратить свои сбережения слишком велик. К концу недели вас ждет грандиозный успех на работе и финансовое вознаграждение. Выходные лучше провести дома с родными.

Гороскоп на неделю – Козероги

У Козерогов на этой неделе будут жизненные «американские горки». Представителям этого знака лучше запастись терпением и упрямо следовать своему пути. В конце недели все стабилизируется, и Козерогов будут ждать теплые объятия любимого человека.

Гороскоп на неделю – Водолеи

Начните мечтать. Водолеи так заработались, что забыли о своих желаниях. Стоит начать воплощать заветные мечты. Удача – на вашей стороне. Близкие и родные поддержат любое ваше желание и помогут его реализовать.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Для Рыб это самая стабильная неделя. Никаких сюрпризов ждать не стоит. Получайте удовольствие от каждого прожитого дня, наслаждайтесь солнцем, теплом и весной. Рыбам стоит больше улыбаться: тогда мир заиграет новыми красками.

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