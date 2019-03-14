Гороскоп на 15 марта 2019 года расскажет, какой будет эта пятница. А если вас интересует предсказание на год, читайте Восточный гороскоп на 2019 год от Каина Крамера.

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Овен

В этот день с вами может связаться иностранец и сделать вам выгодное предложение. Не упустите его.

Телец

Сейчас ваша фигура оставляет желать лучшего. Запишитесь в спортзал или пересмотрите свое питание. Хороший вариант – это пойти к косметологу.

Близнецы

Устройте сегодня праздник со своими близкими. Тем более пятница отлично для этого подходит.

Рак

Звезды предсказывают вам совместную поездку с любимым человеком в этот день.

Лев

В личной жизни сейчас все сложно. Могут быть трудности на бытовой почве, но лучше избегайте конфликтов.

Дева

Сходите сегодня на выставку или премьеру в кино. Сидеть дома в этот день вам просто запрещено.

Весы

Воздержитесь сегодня от участия в празднике или мероприятии. Это может плохо для вас закончиться.

Скорпион

Сегодня вы можете совершить удачную сделку по недвижимости. Если планировали покупать или продавать квартиру, сейчас самое время.

Стрелец

Сегодня вы будете заняты бумажной волокитой, придется много передвигаться по городу, чтобы собрать все подписи и печати.

Козерог

Устройте сегодня праздник у себя дома. Стоит создать приятную атмосферу – и все обязательно пройдет хорошо.

Водолей

Сегодня вам могут повысить зарплату или дать премию, в любом случае будет прибыль.

Рыбы

В любой ситуации сегодня нужно стоять на своем. Все должно быть так, как вы хотите, или никак.

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