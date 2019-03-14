«Крепостная» — самый масштабный проект за последние несколько лет в Украине. StarLight Films совместно с FILM.UA сняли многосерийную костюмированную драму, которая удивит зрителей профессиональной игрой актеров, роскошными нарядами ХІХ века и главное — шикарными локациями. В каких исторических местах снимали «Крепостную»? Подробности — в материале!

Больше по теме: Алина Коваленко — о самом тяжелом дне съемок «Крепостной»

История борьбы за свободу и собственное счастье ждет вас в новом сериале «Крепостная». Главной героине предстоит пройти через издевательства жестоких помещиков, убегать от маньяка и выбраться из киевских борделей. Создатели художественной картины «Крепостная» преодолели время и с помощью локаций передали культуру славян ХІХ века.

Места, где снимали сериал «Крепостная»

Съемки костюмированной драмы проходили на территории Украины. Как оказалось, здесь много подходящих мест для исторического проекта. Сохранилось немало усадеб богатых помещиков, которые передают атмосферу прошлого века. Поэтому поклонники «Крепостной» смогут собственными глазами увидеть достопримечательности любимой страны.

Киево-Печерская лавра

Больше по теме: Олеся Жураковская: Все, что зрители увидят в «Крепостной», — реальное

Масштабный сериал снимали летом, а одной из локаций стала православная святыня — Киево-Печерская лавра. Это один из первых по времени основания монастырей Киевской Руси. Сцены венчания героев роскошного сериала снимали в пышном Успенском соборе. Туристы очень любят это место, ведь оно наполнено необычной энергетикой.

Музей выдающихся деятелей украинской культуры — Леси Украинки, Николая Лысенко, Панаса Саксаганского, Михаила Старицкого

Больше по теме: Ольга Сумская о сериале «Крепостная»

Поиск подлинной атмосферы помещиков прошлого века привел создателей сериала «Крепостная» в киевские музеи. Музей основан в 1987 году. Основанием для его создания стал тот исторический факт, что в близком соседстве проживали семьи выдающихся деятелей украинской культуры, которые представляли тогда культуру Украины.

Структура данного места обусловлена важными историческими событиями в украинской культуре. Сцены, отснятые здесь, гораздо ближе по духу и времени современному зрителю.

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины

Больше по теме: Марк Дробот: Мне больше импонируют негодяи

Пирогово привлекло съемочную группу своими этнографическими заповедниками и живописными достопримечательностями. Здесь собрано много украинских хат, церквей, предметов интерьера разного времени. Каждая деталь так и переносит в другое временное пространство.

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины становится все популярнее. Также пополняет коллекцию строений и предметов быта своего исторического периода.

Особняк Уваровых

Больше по теме: Сериал «Крепостная»: Катерина Ковальчук рассказала о схожести со своей героиней

Телеканал СТБ совеместно с FILM.ua с размахом подошли к съемочному процессу костюмированного сериала «Крепостная». Чтобы передать атмосферу настоящих дворян, было решено снимать картину в особняке Уваровых в Киеве.

Как гласит история, графиня Наталия Уварова купила участок земли с особняками на улице Липской. Сам особняк оформлен в стиле ампир. Здесь все декорировано фасадами, колоннами и небольшим балконом над входом. Роскошный дом Уваровых соответствует высокому положению семей в обществе прошлого века.

Особняк Якова Полякова

Одной из прекрасных локаций, изображающих дух высшего общества в «Крепостной», стал особняк Якова Полякова. Это место — памятник архитектуры в Печерском районе Киева, что расположен на улице Михаила Грушевского. Владелец дома Демьян Оболонский вместе с женой вели расточительный образ жизни: заказывали модную одежду в Париже, имели собственный оркестр, устраивали многочисленные пиры и шикарные балы. Поэтому особняк, несомненно, — лучшая локация, отражающая быт богачей прошлого века.

Дворец Вишневецких

Больше по теме: «Крепостная»: кружева, рюши, банты и настоящая запретная любовь

Дворец Вишневецких представит в драме «Крепостная» Черниговскую губернию ХІХ века. Это место — главная резиденция угасшего в XVIII веке княжеского рода Вишневецких в Тернопольской области. Над сооружением работали украинские, польские и французские архитекторы на протяжении более 30 лет. А всемирно известный писатель Оноре де Бальзак назвал дворец «малым Версалем».

Житомирская областная филармония имени Святослава Рихтера

Актриса Наталья Денисенко поделилась в своем Instagram фото со съемок в Житомирской филармонии, чем и раскрыла секрет еще одной из прекрасных локаций.

Исторические источники твердят, что это старейший театр на территории Украины. В этом здании выступали многие знаменитости и огромное количество известных ансамблей.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalka Denisenko (@natalka_denisenko) 5 Авг 2018 в 12:16 PDT

Национальный историко-культурный заповедник «Качановка»

Нежин — город в Черниговской области, в котором бурно развиваются события сериала. Именно в ХІХ веке это место было одним из главных культурных центров страны. Здесь регулярно происходили важные события и появлялись значимые особы. Чтобы передать дух этого невероятного города, для съемок исторической драмы «Крепостная» было выбрано настоящее украшение Украины — Национальный историко-культурный заповедник «Качановка».

Шоколадный домик

Особняк Могилевцева, широко известный как Шоколадный домик, — памятник истории и архитектуры в Киеве. Необычное название дом получил из-за коричневого цвета и большого руста, напоминающего плитку шоколада. Особняк выполнен в стиле ренессанса. Общее построение фасадов отличается на фоне других зданий монументальностью и великолепием.

Шоколадный домик стал одной из локаций, которые можно увидеть в сериале «Крепостная». Съемочная команда дала возможность заглянуть в другой мир и узнать, как жили богачи в 19 веке.

Больше по теме: Актриса сериала «Крепостная» Анна Сагайдачная вышла замуж

История крепостной Катерины, безусловно, зацепит душу зрителей. Красивая и умная девушка получила воспитание и образование, как у дворян. Но по документам юная Катя — собственность помещиков Червинских. Героиня готова пережить настоящий ад ради свободы.

Какие ужасные испытания придется пережить Кате ради собственного счастья? Смотрите с понедельника по четверг костюмированную мелодраму «Крепостная».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ