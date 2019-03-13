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«Зоя»: что ждет зрителей в новом сериале (анонс)

13.03.2019

Уже 18 марта в 20:00 состоится премьера захватывающего сериала «Зоя» на телеканале СТБ. Это история о жизни двух людей, которым волею случая пришлось стать врагами. Что ждет зрителей в интригующей ленте «Зоя»? Узнайте в материале!

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Ни богатство, ни красота не сможет спасти Зою от жизненных трудностей. Любимый парень девушки погиб в ужасном ДТП, когда та была на втором месяце беременности. Виновник сразу скрылся с места преступления. И теперь Зоя принимает решение найти убийцу и отомстить ему любой ценой.

Трагедия отберет у главной героини любимого и наполнит ее сердце ненавистью к убийце. Но что если ее враг окажется невиновным?

В сериале задействованы известные украинские актеры: Андрей Фединчик, Клавдия Дрозд, Олег Коркушко, Елена Стефанская, Ольга Радчук, Ирина Дорошенко и другие.

Смотрите 18 марта с понедельника по четверг сериал «Зоя» на телеканале СТБ!

Video: «Зоя»: что ждет зрителей в новом сериале (анонс)

Сериал Зоя выйдет уже этой весной. Узнайте дату старта сериала Зоя на СТБ в материале

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