В Telegram появился стикерпак с героями сериала «Крепостная»

В Telegram появился новый стикерпак с героями костюмированной мелодрамы «Крепостная». Команда Digital телеканала СТБ постаралась на славу и теперь делится с аудиторией яркими стикерами любимого сериала. Как установить стикерпак, узнайте в материале.

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Команда Digital телеканала СТБ создала специальный стикерпак для пользователей Telegram. В нем можно найти изображения с Катериной Ковальчук (крепостная Катя), Алексеем Яровенко (Алексей Косач), Стасом Бокланом (Петр Червинский), Тарасом Цымбалюком (коваль Назар) и другими актерами маштабного сериала.

Чтобы получить стикерпак сериала «Крепостная», переходите по ссылке.

Таким способом авторы не только хотят вызвать интерес к костюмированной мелодраме «Крепостная», но и поделиться своим творчеством с активной аудиторией. В пакете — 15 изображений с краткими цитатами персонажей сериала.

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