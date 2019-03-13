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Тест: Насколько хорошо вы знаете 21 и 22 серии мелодрамы «Крепостная»?

13.03.2019

Сериал «Крепостная» поможет вам окунуться в эпоху 19 века. Остросюжетная костюмированная мелодрама интригует зрителей и знакомит с невероятными историями крепостных и помещиков. Редакция STB.UA предлагает узнать, насколько хорошо вы помните сюжет масштабной картины.

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