«Крепостная»: фотоподборка 22 серии

«Крепостная» — масштабный сериал, сюжет которого никого не оставит равнодушным. В Нежине произошло горе: перед дуэлью дворянин Алексей совершил самоубийство. Парень осквернил благородное имя своей семьи…Но узнает ли кто-то, что в его смерти виноват Григорий Червинский? Смотрите фотоподборку 22 серии и узнайте сюжет костюмированной мелодрамы «Крепостная».

Алексей Косач умер. Весь Нежин только и сплетничает о том, что молодой мужчина совершил самоубийство. А во всем виноват лишь один человек — крепостная Катя. Но правда ли это?

Николай Дорошенко нашел тело своего лучшего друга на старой мельнице, а вместе с ним предсмертную записку. Николай не верит, что Косач мог покончить с собой.

Пристав лично приехал к Червинским, чтобы сообщить о смерти дворянина. Натали чуть не упала в обморок, узнав шокирующую новость.

Крепостная Катерина, узнав о смерти Алексея, едва не сходит с ума. Теперь она в глубоком трауре. Все, о чем теперь думает девушка, — это молитвы о спасении души возлюбленного. Ведь он единственный, кому крепостная была нужна.

Следователь, несмотря на сомнения Николая, утверждает, что Алексей действительно покончил с собой и закрывает дело. Настоящий убийца боится, что его раскроют, и стремится убежать подальше. Григорий предлагает Натали поехать в Париж. Покинет ли барышня бедную крепостную в одиночестве?

София Косач впадает в отчаяние при виде тела любого сына. Теперь ничто не залечит рану матери…

Известие о смерти Алексея шокирует и Лидию Шефер. Купчиха отказывается верить, что Косача не стало. Он не совершал самоубийство. Крепостная — вот, кто убил ее любимого…

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