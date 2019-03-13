«Крепостная»: фотоподборка 21 серии

В предыдущих сериях «Крепостной» Григорий так сильно боялся дуэли с Алексеем Косачем, что попытался подкупить дворянина. Встреча мужчин закончилась выстрелом — Червинский попал в Косача. Выжил ли Алексей? Смотрите фотоподборку 21 серии и узнайте сюжет костюмированной мелодрамы «Крепостная».

Крепостная Катерина слишком долго просидела в погребе. У бедной девушки началась лихорадка, ей приснился плохой сон об Алексее. Будто любимый пришел к ней, обнял и превратился в пепел…Неужели этот сон вещий?

Григорий не мог допустить, чтобы люди узнали правду о его «подвигах» на войне. После долгих раздумий он решает совершить преступление. Григорий в ночь перед дуэлью тайно вызывает Алексея на мельницу. Там негодяй убивает Косача, имитируя самоубийство. Григорий подбрасывает поддельную предсмертную записку, в которой от имени Алексея извиняется за причиненные страдания и объясняет решение уйти из жизни любовью к крепостной Катерине.

Чтобы не вызвать подозрения, после убийства Косача Григорий отправился играть в карты и пить коньяк в компании гуляк.

Натали не находит себе места. Милая барышня волнуется за своего мужа, ведь узнала, что Григорий готовится к ужасной дуэли.

Дуэльным кодексом женщинам запрещено находиться на месте событий. Но Натали готова нарушить любые правила, чтобы быть рядом с любимым мужем в такой важный день.

Перед дуэлью Натали отправилась к Косачам вместе со своим братом Николаем. Однако Алексея дома не было и никто не знает, куда он пропал.

Лидия Шефер узнает, что Алексей не явился на дуэль. Первое, о чем она думает: «Неужели он сбежал с крепостной девкой?»

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