Сериал «Крепостная» открывает занавес в мир 19 века. Катерина Вербицкая родилась в панских покоях, но всю жизнь оставалась крепостной. После смерти своей покровительницы, жизнь Китти оказалась в руках порочного мужчины. Что же ждет бедную девушку? Смотрите с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ костюмированную мелодраму.

Воспитанница богатых помещиков Червинских обладает талантом к музыке, рисованию, она даже говорить по-французски. Жизнь образованной, умной и красивой Катерины в один миг превратилась в кошмар: она полюбила дворянина.

Кате приходится пройти через все унижения и испытания. Юной девушке предстоит узнать людскую жестокость, беспощадность и безразличие, ставшее частью жизни крепостных и жестоких помещиков. Крепостную сможет спасти лишь любовь!

Трогательная история о борьбе за запретную любовь поразит каждого зрителя. Смотрите 21, 22 серии сериала «Крепостная» в 20:00 на телеканале СТБ.

Video: «Крепостная»: чем заинтригуют 21 и 22 серии от 13.03.2019 (анонс) Сериал Крепостная — 21, 22 серии на сайте СТБ уже 12.03.2019. О чем сюжет двадцать первой и двадцать второй серии сериала Крепостная читайте в анонсе

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