Гороскоп на 14 марта 2019 года расскажет, что принесет вам этот четверг. А если вас интересует предсказание на год, читайте Восточный гороскоп на 2019 год от Каина Крамера.

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Овен

Сегодня Овны могут получить важный контракт или выгодное предложение по работе. Не упустите его.

Телец

Отличное время, чтобы пойти на любую авантюру, связанную с внешностью. Идите на процедуру, не переживайте, все пройдет хорошо.

Близнецы

Ваш любимый человек скоро должен вернуться из поездки. Не бойтесь, расскажите ему о своих чувствах.

Рак

В личной жизни Раков сегодня ждет серьезный разговор. Как он пройдет, зависит только от вас.

Лев

Оформляйте сейчас страховку, если еще этого не сделали. Поверьте, это не лишняя бумажка в вашей жизни.

Дева

Сегодня ваш выход на сцену запомнится. Не бойтесь выступать и говорить то, что думаете. У вас все получится.

Весы

Состояние вашего здоровья сейчас не самое лучшее. Не усугубляйте ситуацию, пролечитесь и все будет хорошо.

Скорпион

У вас могут появиться проблемы с жильем в этот день. Но это только подтолкнет вас достичь большего!

Стрелец

В первую очередь вам нужно сегодня решить проблемы с автомобилем. Если планировали сделать капремонт – день просто создан для этого.

Козерог

Если вас сегодня приглашают куда-то сходить, обязательно принимайте приглашение. Это даст вам много возможностей в будущем.

Водолей

У вас сегодня окажется крупная сумма на руках. Если собирались что-то продавать, не медлите!

Рыбы

У Рыб период глобальных перемен в жизни. Могут существенно измениться взгляды на жизнь и некоторых людей…

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