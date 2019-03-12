Анна Сагайдачная в сериале «Крепостная» перевоплотилась в нежную и добрую барышню Натали Дорошенко. Актрису зрители сразу полюбили и начали интересоваться ее жизнью. Девушка уже поделилась с нами, как она проходила кастинг и вживалась в свою роль. Также Анна Сагайдачная рассказала в интервью о любви, дружбе и атмосфере на площадке костюмированной мелодрамы «Крепостная». Подробности — в материале!

О любви в жизни и на экране

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Искренность для меня всегда на первом месте. Когда я только начинала актерскую карьеру и много чего не умела, все смотрели на мою честность и трудолюбие. Считаю, что все нужно делать с открытой душой, сердцем и добрым посылом. Моя профессия — большая любовь, которая требует усилий и работы над собой.

И в жизни так же. С любимым мужчиной, друзьями и близкими я всегда искренна в своих поступках. Ведь как только начинаешь хитрить, скрывать правду — все исчезает. И если нет искренности — любовь перестает существовать.

О дружбе в кино

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С Олесей Жураковской мы дружим уже давно. А «Крепостная» — наш третий совместный проект. Конечно, на съемочной площадке кому-то больше открылась твоя душа. Одни люди больше импонируют как личности. Но здесь все делают свою работу, которая укрепляет отношения. Мы становимся родными за короткий промежуток времени.

Об атмосфере на съемочной площадке «Крепостной»

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Не буду льстить и говорить, что все было сказочно и замечательно. Нет. «Крепостная» — большой и в то же время тяжелый проект. У каждого актера сложная роль, над которой мы трудились день и ночь. Конечно, мы все люди. Было и такое, что ссорились, мирились, плакали и смеялись вместе. Прошедший год был наполнен невероятными эмоциями. Благодарна коллегам, съемочной группе за понимание, терпение и желание творить невероятные вещи в современном кинопроизводстве. Были такие дни, когда просила со мной не разговаривать и не трогать меня. Играя сцену с негативным посылом, во мне бурлила плохая энергия. Моя жизнь была очень тесно связана с моим персонажем на протяжении всего проекта. И даже когда мой рабочий день был окончен, Натали не покидала меня.

О личности Натали Дорошенко в сериале «Крепостная»

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Полагаю, что большинство зрителей приняли мою героиню за ту, которая отчаянно любит и готова на все ради любви. Возможно, кто-то увидит в ней женщину, которая слишком покладистая и сама становится жертвой собственных чувств… Но как бы то ни было, это история любви. Всепоглощающей и всепрощающей. Лично я рада, что мы перенеслись в 19 век. Тогда были другие ценности, понятия и правила. Мне очень интересно, что все увидят в моем персонаже — любовь или жертвенность?

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