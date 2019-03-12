Тест: Насколько хорошо вы знаете 19 и 20 серии мелодрамы «Крепостная»?
12.03.2019
В сериале «Крепостная» показана настоящая жизнь людей 19 века. Так, Катерину Вербицкую воспитали в доме аристократов, но на долю девушки выпало немало страданий. Бедная Китти — крепостная. Любителям костюмированной мелодрамы мы подготовили тест. Ответьте на вопросы и узнайте, как хорошо вы знаете 19 и 20 серии масштабного сериала.
С помощью интересного теста узнайте, как хорошо вы знаете сюжет любимого сериала «Крепостная». Проходите тест, делайте скриншот своего результата и прикрепляйте его под постом в Facebook.
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