Телеканал СТБ снимает адаптацию японского сериала «Мама»

Телеканал СТБ приступил к работе над новым сериалом «Выбор матери», что станет адаптацией известного японского формата «Мама» 2010 года. Производством проекта занимается компания Artforms Production, главный автор – Татьяна Гнедаш. Подробности читайте в материале.

Создатели сериала «Выбор матери» попытаются ответить на вопрос, в чем на самом деле состоит сущность материнства. В том, чтобы родить ребенка, или в том, чтобы иметь решимость отдать за него жизнь, даже если ребенок не родной по крови? Узнав, что восьмилетняя Инна подвергается истязаниям и может погибнуть от рук отчима и родной матери, школьная учительница Елена решает защитить девочку. После безуспешных обращений к властям она понимает, что никто, кроме нее, не сможет спасти ребенка от гибели. Елена совершает побег вместе с Инной и планирует покинуть страну. Но ей мешают мать девочки, ее жестокий и влиятельный отчим, полиция и цепь роковых обстоятельств.

«Этот проект для меня особенный, ведь это история взаимоотношений матери и дочки. Я еще не мать, поэтому «Выбор матери» – это трудный, но одновременно интересный для меня материал. Уверена, что зрителя зацепит эта история и темы, которые в ней поднимаются», – говорит режиссер проекта Мила Погребиская.

Роль Елены исполнит известная актриса Валерия Ходос, а роль ее ученицы Инны – Ева Шевченко-Головко.

«Валерию Ходос я считаю одной из самых талантливых актрис Украины. С ней работать одно удовольствие. Поэтому, когда все карты сошлись и Леру утвердили на главную роль, я очень обрадовалась. Актрису на роль Инны мы искали очень долго: за два дня посмотрели 60 человек и после повторных проб выбрали Еву Шевченко-Головко. Ева большая молодец и очень талантливый ребёнок. Своим опытом и профессионализмом она может конкурировать со взрослыми актёрами!», – рассказывает режиссер.

Также в «Выборе матери» задействованы актеры Ада Роговцева, Артемий Егоров, Ольга Радчук, Дарья Творонович, Анастасия Цымбалару, Петр Ниневский, Светлана Зельбет, Тельман Рагимов, Олеся Островская, Александр Сугак, Константин Данилюк, Сергей Фролов, Таисия-Оксана Щурук, Юрий Ребрик, Сергей Басок, Игорь Качур, Борис Георгиевский, Галина Корнеева.

Главный автор – Татьяна Гнедаш, режиссер – Мила Погребиская, продюсер – Денис Пономаренко, оператор-постановщик – Маркиян Канюка, художник по гриму – Алена Лебедь, художник по костюмам – Наталья Степанеева, художник-постановщик – Игорь Хилюк.

В картине запланировано 16 эпизодов. Премьера состоится на СТБ осенью 2019 года.

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