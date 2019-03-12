Мы уже рассказывали вам какие сумки в тренде весной 2019, но под каждую сумку нужно еще и правильно подобрать обувь. Как это сделать и какая обувь будет самой актуальной в сезоне весна-лето 2019 узнайте в материале.

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Сегодня уже не актуально подбирать обувь в цвет сумки, даже наоборот, стоит максимально экспериментировать в этом плане. Например, кеды под класическую красную сумку будут смотреться интересно.

Модные лодочки весна 2019

Не стоит забывать о класических лодочках, которые каждый сезон весна-лето укрепляют свои позиции. Такая пара просто необходима каждой девушке теплой весной. Например, Даша Трегубова выбрала классические бежевые лодочки на высоком каблуке. Но если вы любите экспериментировать, то присмотритесь и к другим оттенкам: зеленые, розовые, красные или даже леопардовые лодочки также будут актуальными.

Модные балетки весна 2019

Балетки не теряют свои позиции и этой весной. Но стоит помнить, что на данный момент самыми актуальными будут балетки с заостренным носком на тонкой подошве.

Цветочный принт весна 2019

Этой весной, как и каждой предыдущей, на подиумах появляется много обуви в цветочный принт. Это может любая вариация: от мелких цветочков до больших и крупных. Вы точно сможете найти такую обувь, которая вам понравится, ведь с таким принтом актуальными будут и кеды и грубые ботинки.

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Модные грубые ботинки весна 2019

Кстати, по поводу грубых ботинок. В этом сезоне их представил практически каждый дизайнер. И что интересно, они часто были скомпонованы вместе с летящими легкими платьями. Таким образом образ становится более маскулиным, что также сейчас на пике популярности.

Например, звездный тренер Марина Боржемская-Узелкова часто выбирает такую обувь для прогулок с детьми.

Модный звериный принт весна 2019

Звериный принт все еще остается актуальным. Этой весной обратите внимание на принт змеи, ведь именно он занимает лидирующие позиции на показах модных дизайнеров. Такая обувь не останется незамеченной, даже если вы оденете к ним простые джинсы и футболку, образ будет казаться необычным.

Но леопардовая обувь также остаетсся в моде, если звериный принт для вас перебор, обратите на нее внимание.

Модная обувь с завязками весна 2019

В моду этой весной входит обувь с завязками и переплетами. Обычно они красиво обвивают женскую ногу, делая ее более изящной и стройной. Особенно актуальной будут завязки с балетками или на небольшой платформе.

Обувь с бахромой весна 2019

Если ищите что-то необычное и оригинальное, присмотритесь к обуви с бахромой. Это могут быть как туфли на каблуке, так и актуальные сейчас казаки в ковбойском стиле. Любая обувь с элементами бахромы будет смотреться интересно при ходьбе.

Модные мюли весна 2019

Одной из самых модных в этом сезоне будут мюли. Это обувь с закрытым носком, но открытой пяткой. Они могут быть на плоской подошве, так и на маленьком каблучке. Не забываем про острый носок, который особенно актуален этой весной — и модный образ готов!

Обувь на квадратном каблуке весна 2019

Если классические лодочки для вас кажутся жутко неудобными, присмотритесь к туфлям на устойчивом квадратном каблуке. При этом каблук может быть как совсем небольшим, так и достаточно высоким — выбирайте на вас вкус.

Например, Лиза Глинская выбрала такую обувь для насыщенного съемочного дня в проекте «МастерШеф. Профессионалы».

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