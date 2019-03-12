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«Крепостная»: выжил ли Алексей Косач? (Голосование)

12.03.2019

«Крепостная» — сериал не только о любви, но и о борьбе за собственную жизнь. Так, Григорий Червинский боится предстоящей дуэли с Косачем. Чтобы выйти сухим из воды, мужчина придумывает другой план — подкупить Алексея. Барины встречаются ночью, но их разговор приводит к драке и к выстрелу… Григорий попал в Алексея. Но выживет ли Косач? Голосуйте ниже!

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