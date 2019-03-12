«Крепостная»: фотоподборка 20 серии

В сериале «Крепостная» Алексей Косач узнает, что Григорий Червинский только изображает из себя героя войны. На самом деле этот негодяй совершил самострел. Узнает ли весь Нежин правду о Григории? Смотрите кадры 20 серии и узнайте сюжет костюмированной мелодрамы «Крепостная».

В доме Червинских вместо откровенного разговора разгорается скандал. Алексей обвиняет Григория в трусости, в том, что его ордена украдены, а ранения — результат самострела. Алексей вызвал Григория на дуэль. Червинский старается не показывать, что очень боится предстоящей дуэли.

Секундантом Косача стал Николай Дорошенко. Мужчина понимает, что дуэли уже давно запрещены… Но он готов нарушить закон, чтобы не бросить друга в беде.

Безумно влюбленный Алексей узнал, что его любимую Китти высекли до полусмерти. Он приехал понять, действительно ли Григорий издевался над крепостной…

Вместо крепостной Катерины под кнут Червинского попала Галя. Теперь коварная девушка затаила злобу на Китти. Галя рассказала крепостной о дуэли… Катя едва не потеряла сознание, узнав страшную новость. Ей остается только молиться за спасение своего любимого Алексея.

Лидия Шефер не верит, что ее любимый Косач лжец и негодяй. Между Натали и Лидией разгорается ссора. Кто остановит накал страстей?

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