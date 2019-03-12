«Крепостная»: фотоподборка 19 серии

В предыдущих сериях «Крепостной» Алексея и Катерину жестоко наказали за побег. Червинские не жалеют любимицу Анны Львовны: они посадили крепостную в погреб. Спасет ли Алексей Косач свою любимую? Смотрите кадры 19 серии и узнайте сюжет костюмированной мелодрамы «Крепостная».

Едва выйдя на свободу, Алексей узнает, что Катю заперли в погребе. И еще до него дошли слухи, что Григорий Червинский собственноручно высек бедную крепостную… Но была ли это Катя?

Петр Червинский дал слово, что простит вспыльчивого Косача. Но только, если парень признает себя виновным в краже крепостной.

В тюрьме Егор Решетников рассказал Алексею всю правду о Григории. Узнав тайну, дворянин решает умчаться к дому Червинским.

Готовясь к поминкам Анны Львовны, Павлина воспользовалась случаем, чтобы освободить Катю. Женщина попросила новую хозяйку отпустить Китти. Однако на этот раз Натали проявила свой сильный характер и твердо отказала. Неужели милая Натали навсегда изменилась? Узнайте в новой серии мелодрамы «Крепостная».

Григорий ищет все возможные пути, чтобы откупиться от Решетникова. Тот шантажирует своего боевого «друга», ведь только Егор знает, что на самом деле случилось на войне.

Младший Червинский понимает, что приданое получит только после рождения первенца. Отец отказался давать средства, а Натали забрала все подаренные на свадьбу деньги. Мужчина не выдерживает и идет к Катерине. Григорий так просто не отпустит крепостную…

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