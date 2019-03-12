«Крепостная» — невероятная история о запретной любви. Так Алексей и Катерина стали мужем и женой, но счастье молодых продлилось недолго. Крепостную жестоко наказали, а дворянин попал в тюрьму. Что же теперь ждет влюбленных? Будут ли они вместе? Узнайте в 19 и 20 сериях от 12.03.2019.

Катерина Вербицкая выросла в доме богатых помещиков Червинских. Юную сироту воспитали аристократы, пророча ей большое будущее. С первого взгляда в девушку влюбляется дворянин Алексей Косач. Узнав о происхождении Китти, парень готов бороться за любовь.

Алексей только и мечтает навсегда повязать свою жизнь с любимой. Но главным препятствием к их счастью стало то, что Катя — крепостная. Григорий Червинский не готов отпускать Катерину, ведь она должна принадлежать только ему. Но дворянин Алексей бросает вызов Григорию…Чем закончиться противостояние?

Video: «Крепостная»: что случится в 19 и 20 серии от 12.03.2019 (анонс) Сериал Крепостная — 19, 20 серии на сайте СТБ уже 12.03.2019. О чем сюжет девятнадцатой и двадцатой серии сериала Крепостная читайте в анонсе

Не пропустите 19 и 20 серии «Крепостной» от 12.03.2019 на телеканале СТБ!

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