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Анна Сагайдачная трогательно поздравила мужа с Днем рождения

12.03.2019

Актриса сериала «Крепостная» Анна Сагайдачная трогательно поздравила мужа с Днем рождения. Девушка в социальной сети опубликовала фото с любимым, подписав его нежными словами. Что пожелала Анна Сагайдачная мужу? Узнайте в материале!

анна сагайдачная

Сегодня актриса Анна Сагайдачная в Instagram поздравила супруга с Днем рождения. Девушка опубликовала совместное фото, где пара мило улыбается и обнимает друг друга. Анна не стесняется показывать свою личную жизнь в социальной сети, чем очень радует подписчиков.

«Моя любовь! Мое счастье! Мой океан. Мой муж. С Днем рождения тебя, мужчина моей мечты и хранитель моего сердца!», — подписала фото девушка.


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Публикация от 🌟Anna Sagaidachnaya 🌟🎬 (@annasagaidachnaya)

К поздравлению присоединилась известная артистка Олеся Жураковская, которая в костюмированной мелодраме «Крепостная» перевоплотилась в бойкую кухарку Павлину. Женщина оставила свой комментарий под постом, где пожелала мужу Анны всех благ и счастья.

Интересно, что Анна Сагайдачная вышла замуж в реальной жизни параллельно со своей героиней Натали в масштабном сериале «Крепостная». Подготовкой к свадьбе супруги занимались самостоятельно. А церемонию бракосочетания  провела режиссер Оксана Байрак.

Напомним, что в масштабной мелодраме Анна Сагайдачная перевоплотилась в барышню 19 века — Натали Дорошенко. Сериал «Крепостная» зрители могут посмотреть с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ!

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