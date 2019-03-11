Топ-5 рецептов дерунов от «Страва честі»

Деруны — классическое украинское блюдо из картофеля. Так называемые картофельные оладьи могут быть как с начинками, так и без. Как приготовить вкусные деруны? Читайте пошаговые рецепты самых вкусных и необычных дерунов от «Страва честі» в одном материале.

Ингредиенты:

Картофель – 2 шт

Морковь – 1 шт

Кабачок или цукини – 1 шт

Цветная капуста – 1 шт

Твердый сыр – 75 г

Сливочное масло – 100 г

Полный рецепт приготовления найдете, кликнув на подзаголовок выше.

Ингредиенты:

Кабачки — 1,5 кг

Яйца — 3 шт

Мука пшеничная — 5 ст.л

Укроп — 100 гр

Щавель — 500 гр

Сметана — 500 гр

Растительное масло — 100 гр

Соль, перец — по вкусу

Полный рецепт дерунов найдете, кликнув на подзаголовок выше.

Смотрите онлайн Страва честі – выпуск 1 от 10.03.2019

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг

Лук репчатый – 1 шт

Морковь – 1 шт

Сметана (21%) – 50 г

Яйцо куриное – 1 шт

Соль – 0,5 ч. л

Масло для жарки

Для начинки:

Белые грибы, жаренные с луком и морковью – 200 г

Мясной фарш с луком, перцем и солью – 200 г

Творог с яйцом и солью – 200 г

Полный рецепт дерунов найдете, кликнув на подзаголовок выше.

Ингредиенты:

(на 5 порций)

Картошка – 1,5 кг

Лук репчатый – 1 шт

Морковь – 1 шт

Яйцо куриное – 3 шт

Сметана (21%) – 50 г

Соль – 0,5 ч. л

Мука пшеничная – 25 г

Масло для жарки

Для начинки:

Мясной фарш (микс свинины и говядины) – 500 г

Яйцо куриное – 2 шт

Лук репчатый – 1 шт

Соль – 1 ч. л

Черный меленый перец – 0,5 ч. л

Яйца для жарки – 5 шт

Шпинат – 1 пучок

Для соуса:

Свекла – 1 шт

Хрен – 1 корень

Сметана (21%) – 150 г

Соль – 1/3 ч. л

Полный рецепт дерунов найдете, кликнув на подзаголовок выше.

Ингредиенты:

Картошка – 1,5 кг

Лук репчатый – 1 шт

Морковь – 1 шт

Яйцо куриное – 3 шт

Сметана (21%) – 50 г

Соль – 0,5 ч. л

Мука пшеничная – 25 г

Масло для жарки

Для начинки:

Мясной фарш (микс свинины и говядины) – 500 г

Яйцо куриное – 2 шт

Лук репчатый – 1 шт

Соль – 1 ч. л

Черный меленый перец – 0,5 ч. л

Для соуса:

Свекла – 1 шт

Хрен – 1 корень

Сметана (21%) – 150 г

Соль – 1/3 ч. л

Полный рецепт дерунов найдете, кликнув на подзаголовок выше.

Приятного аппетита!

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