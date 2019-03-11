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Топ-5 рецептов дерунов от «Страва честі»

11.03.2019

Деруны — классическое украинское блюдо из картофеля. Так называемые картофельные оладьи могут быть как с начинками, так и без. Как приготовить вкусные деруны? Читайте пошаговые рецепты самых вкусных и необычных дерунов от «Страва честі» в одном материале. 

Деруны с кабачком и цветной капустой: рецепт от «Страва честі»

деруны с кабачком и цветной капустой

Ингредиенты:

  • Картофель – 2 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Кабачок или цукини – 1 шт
  • Цветная капуста – 1 шт
  • Твердый сыр – 75 г
  • Сливочное масло – 100 г

Полный рецепт приготовления найдете, кликнув на подзаголовок выше.

Кабачковые укропники с соусом из щавеля от Юрия Ковриженко

Кабачковые укропники с соусом из щавеля от Юрия Ковриженко

Ингредиенты:

  • Кабачки — 1,5 кг
  • Яйца —  3 шт
  • Мука пшеничная —  5 ст.л
  • Укроп —  100 гр
  • Щавель — 500 гр
  • Сметана — 500 гр
  • Растительное масло — 100 гр
  • Соль, перец — по вкусу

Полный рецепт дерунов найдете, кликнув на подзаголовок выше.

Деруны с начинкой: рецепт от «Страва честі»

Деруны с начинкой рецепт

Смотрите онлайн Страва честі – выпуск 1 от 10.03.2019

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 кг
  • Лук репчатый – 1 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Сметана (21%) – 50 г
  • Яйцо куриное – 1 шт
  • Соль – 0,5 ч. л
  • Масло для жарки

 Для начинки:

  • Белые грибы, жаренные с луком и морковью – 200 г
  • Мясной фарш с луком, перцем и солью – 200 г
  • Творог с яйцом и солью – 200 г

Полный рецепт дерунов найдете, кликнув на подзаголовок выше.

Дерун-бургер под хреново-сметанным соусом: рецепт от «Страва честі»

дерун бургер рецепт

Ингредиенты:

(на 5 порций)

  • Картошка – 1,5 кг
  • Лук репчатый – 1 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Яйцо куриное – 3 шт
  • Сметана (21%) – 50 г
  • Соль – 0,5 ч. л
  • Мука пшеничная – 25 г
  • Масло для жарки

 Для начинки:

  • Мясной фарш (микс свинины и говядины) – 500 г
  • Яйцо куриное – 2 шт
  • Лук репчатый – 1 шт
  • Соль – 1 ч. л
  • Черный меленый перец – 0,5 ч. л
  • Яйца для жарки – 5 шт
  • Шпинат – 1 пучок

Для соуса:

  • Свекла – 1 шт
  • Хрен – 1 корень
  • Сметана (21%) – 150 г
  • Соль – 1/3 ч. л

Полный рецепт дерунов найдете, кликнув на подзаголовок выше.

Треугольные деруны: рецепт от «Страва честі»

Треугольные деруны рецепт

Ингредиенты:

  • Картошка – 1,5 кг
  • Лук репчатый – 1 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Яйцо куриное – 3 шт
  • Сметана (21%) – 50 г
  • Соль – 0,5 ч. л
  • Мука пшеничная – 25 г
  • Масло для жарки

 Для начинки:

  • Мясной фарш (микс свинины и говядины) – 500 г
  • Яйцо куриное – 2 шт
  • Лук репчатый – 1 шт
  • Соль – 1 ч. л
  • Черный меленый перец – 0,5 ч. л

Для соуса:

  • Свекла – 1 шт
  • Хрен – 1 корень
  • Сметана (21%) – 150 г
  • Соль – 1/3 ч. л

Полный рецепт дерунов найдете, кликнув на подзаголовок выше.

Приятного аппетита!

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