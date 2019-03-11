Топ-5 рецептов дерунов от «Страва честі»
Деруны — классическое украинское блюдо из картофеля. Так называемые картофельные оладьи могут быть как с начинками, так и без. Как приготовить вкусные деруны? Читайте пошаговые рецепты самых вкусных и необычных дерунов от «Страва честі» в одном материале.
Деруны с кабачком и цветной капустой: рецепт от «Страва честі»
Ингредиенты:
- Картофель – 2 шт
- Морковь – 1 шт
- Кабачок или цукини – 1 шт
- Цветная капуста – 1 шт
- Твердый сыр – 75 г
- Сливочное масло – 100 г
Полный рецепт приготовления найдете, кликнув на подзаголовок выше.
Кабачковые укропники с соусом из щавеля от Юрия Ковриженко
Ингредиенты:
- Кабачки — 1,5 кг
- Яйца — 3 шт
- Мука пшеничная — 5 ст.л
- Укроп — 100 гр
- Щавель — 500 гр
- Сметана — 500 гр
- Растительное масло — 100 гр
- Соль, перец — по вкусу
Полный рецепт дерунов найдете, кликнув на подзаголовок выше.
Деруны с начинкой: рецепт от «Страва честі»
Смотрите онлайн Страва честі – выпуск 1 от 10.03.2019
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг
- Лук репчатый – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Сметана (21%) – 50 г
- Яйцо куриное – 1 шт
- Соль – 0,5 ч. л
- Масло для жарки
Для начинки:
- Белые грибы, жаренные с луком и морковью – 200 г
- Мясной фарш с луком, перцем и солью – 200 г
- Творог с яйцом и солью – 200 г
Полный рецепт дерунов найдете, кликнув на подзаголовок выше.
Дерун-бургер под хреново-сметанным соусом: рецепт от «Страва честі»
Ингредиенты:
(на 5 порций)
- Картошка – 1,5 кг
- Лук репчатый – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Яйцо куриное – 3 шт
- Сметана (21%) – 50 г
- Соль – 0,5 ч. л
- Мука пшеничная – 25 г
- Масло для жарки
Для начинки:
- Мясной фарш (микс свинины и говядины) – 500 г
- Яйцо куриное – 2 шт
- Лук репчатый – 1 шт
- Соль – 1 ч. л
- Черный меленый перец – 0,5 ч. л
- Яйца для жарки – 5 шт
- Шпинат – 1 пучок
Для соуса:
- Свекла – 1 шт
- Хрен – 1 корень
- Сметана (21%) – 150 г
- Соль – 1/3 ч. л
Полный рецепт дерунов найдете, кликнув на подзаголовок выше.
Треугольные деруны: рецепт от «Страва честі»
Ингредиенты:
- Картошка – 1,5 кг
- Лук репчатый – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Яйцо куриное – 3 шт
- Сметана (21%) – 50 г
- Соль – 0,5 ч. л
- Мука пшеничная – 25 г
- Масло для жарки
Для начинки:
- Мясной фарш (микс свинины и говядины) – 500 г
- Яйцо куриное – 2 шт
- Лук репчатый – 1 шт
- Соль – 1 ч. л
- Черный меленый перец – 0,5 ч. л
Для соуса:
- Свекла – 1 шт
- Хрен – 1 корень
- Сметана (21%) – 150 г
- Соль – 1/3 ч. л
Полный рецепт дерунов найдете, кликнув на подзаголовок выше.
Приятного аппетита!