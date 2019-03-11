Любовный гороскоп на март 2019 года расскажет, что для каждого из нас приготовил амур. Чего ожидать и как будут обстоять дела в личной жизни у каждого знака зодиака — узнайте в любовном гороскопе на март 2019 года.

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Любовный гороскоп на март 2019 – Овны

Для Овнов первый месяц весны обещает быть не особо романтичным. В первой половине месяца все представители этого знака, особенно мужчины, будут погружены в размышления, самоанализ и определение личных приоритетов. Для Овнов будет очень важна моральная поддержка второй половинки во всех идеях и начинаниях. К концу марта Овны смогут принять правильные решения.

Любовный гороскоп на март 2019 – Тельцы



После любовных неудач и зимних холодов в отношениях Тельцам наконец-то повезет. Все ссоры, расставания и одиночество остануться в прошлом, а март принесет интересные знакомства и, возможно, истинную любовь. Поэтому не переживайте, меньше думайте о подводных камнях и просто дайте волю своим чувствам. Не отталкивайте новых знакомых, ведь именно они могут стать для вас самыми дорогими людьми.

Любовный гороскоп на март 2019 – Близнецы

На любовном фронте грядут перемены. Какими они будут, зависит только от ваших решений. Вы почувствуете прилив уверенности и решительности. Близнецам хватит смелости решить все волнующие вопросы и прекратить свои душевные терзания. Но будьте осторожны, ведь любое решение имеет две стороны медали. Не спешите и хорошенько подумайте перед тем, как что-то сделать. Купидон дал вам в марте полную свободу выбора, и варианта вернуть все вспять у вас не будет.

Любовный гороскоп на март 2019 – Раки

Март для Раков – период умиротворения и спокойствия в жизни, любви. Любые вопросы, обиды, недопонимания и прочие проблемы в делах сердечных будут решаться сами собой. Если вы не можете понять, что именно чувствуете к человеку, не спешите с ответом. Отпустите и вверьте свои чувства воле случая. Не сопротивляйтесь изменениям – плывите по течению. Судьбе лучше известно, как все должно происходить в вашей жизни.

Любовный гороскоп на март 2019 – Львы

С первого мартовского дня Львы спрячут когти и превратятся в нежных и ласковых котят. Пора одиночества наконец-то закончится. Будьте готовы к безумному потоку нежных чувств, который на вас вскоре обрушится. Не пугайтесь и не отвергайте внезапно нахлынувшую любовь. Купайтесь во внимании и почувствуйте себя самым обаятельным и привлекательным мартовским Львом.

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Любовный гороскоп на март 2019 – Девы

Девам пора успокоиться и посмотреть вокруг себя. Если сердце Девы одиноко, то сейчас самое время присмотреться к своим коллегам. Вполне вероятно, что с человеком, которого видите каждый день, вас уже связывают романтические узы. Для Дев, у которых уже есть пара, главным правилом удачных отношений будет терпение к любимому человеку, ведь ошибаются все. Поймите, простите, и поддержите свою половинку – и будет вам счастье.

Любовный гороскоп на март 2019 – Весы

Весам пора прекратить все анализировать и быстрее приступить к решительным действиям. Это касается как одиноких представителей этого знака, так и состоящих в отношениях. Есть большая вероятность, что в марте вы можете потерять все, что так долго строили на любовном фронте, именно из-за своих размышлений. Ваша половинка устала ждать каких-либо подвигов. Уделяйте больше внимания, совершайте сумасшедшие поступки во имя любви, и март щедро одарит вас ответными чувствами.

Любовный гороскоп на март 2019 – Скорпионы

Скорпионам стоит чаще выходить из дома, чтобы встретить свою истинную любовь. Представителям этого знака будет легко найти общий язык с противоположным полом. Ваши мягкость, дипломатичность, вежливость и улыбчивость будут привлекать к себе внимание. Если же вы уже состоите в отношениях, не срывайтесь из-за мелочей на любимом человеке: проявите свою нежность и понимание.

Любовный гороскоп на март 2019 – Стрельцы

Одиноким Стрельцам срочно необходимо отправиться в парк, где свежий весенний воздух вскружит голову от вездесущей атмосферы романтики и любви. Доверяйте своему шестому чувству. С его помощью вы обретете желаемое в делах сердечных. Не ищите подвоха и скрытого смысла – просто радуйтесь новым знакомым и дорожите отношениями, которые уже имеете.

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Любовный гороскоп на март 2019 – Козероги

Для Козерогов март преподнесет сложные испытания. В отношениях будьте готовы к неожиданным поворотам судьбы и неприятным новостям от второй половинки. Если вы и правда дорожите этим человеком, то все простите и ваши отношения станут еще крепче. Для одиноких Козерогов сейчас не самое лучшее время для поиска второй половинки: любое новое знакомство не выйдет за рамки простой дружбы.

Любовный гороскоп на март 2019 – Водолеи

Водолеям рекомендуется задействовать все свое обаяние, романтичность и внимание ко второй половинке и противоположному полу в целом. Секретное оружие всех представителей этого знака – остроумие и ораторское мастерство. Не бойтесь льстить, говорить банальные романтические слова, ведь в вашем исполнении они звучат искренне и попадают прямо в сердце. Но не заигрывайтесь, ведь грань между настойчивостью и наглостью очень тонкая.

Любовный гороскоп на март 2019 – Рыбы

Для Рыб март будет самым стабильным и спокойным месяцем. Вас не настигнут интриги, печали, ссоры, обострение одиночества. Те, кто были рядом с вами, – не покинут. Но чего-то нового и резких перемен не стоит ожидать. Для одиноких Рыб поддержкой и опорой в этом месяце станет семья и друзья. В целом, представителям этого знака можно расслабиться и получать удовольствие от жизни. Оставайтесь собой и не переживайте по пустякам.

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