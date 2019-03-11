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«Крепостная»: узнает ли Алексей Косач правду о Григории Червинском?

11.03.2019

Крепостная Катерина и дворянин Алексей успевают обвенчаться. Теперь они муж и жена. Но счастье молодых длилось недолго… Беглецов ловят: Китти посадили в погреб, а Алексея в тюрьму. В камере Косач встречается с Егором Решетниковым, который знает правду о «подвигах» Григория Червинского на войне. Расскажет ли Егор правду?

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