Анну Сагайдачную можно увидеть на телеканале СТБ в костюмированной мелодраме «Крепостная». Сайт STB.UA предлагает вашему вниманию подборку 10 фактов, которые вы, возможно, не знали о талантливой актрисе Анне Сагайдачной. Подробнее — в материале.

Факт 1. Всегда мечтала о творческой профессии

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Всегда хотела стать или танцовщицей, или музыкантом, или актрисой. Но остановилась на театральном вузе, ведь профессия актрисы совмещает в себе все эти сферы деятельности. Родом я из маленького городка, поэтому в театрах до поступления в КНУТКИТ им. Карпенко-Карого даже и не была. Конечно, появлялись мысли, что поступлю в юридический вуз. Но судьба сложилась совсем по-другому.

Факт 2. Бритни Спирс — кумир детства

Все детство любила творчество Бритни Спирс. Помню, что собирала все о ней: плакаты, постеры и статьи. Ими была обклеена вся комната. А когда училась в университете, цены на ее концерт в Киеве были космические. Я и мечтать не могла, что когда-нибудь попаду на выступление любимой звезды. Но чудеса случаются: друзья подарили мне билет на Бритни.

Факт 3. Ада Роговцева — любимая актриса

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Я была на всех спектаклях Ады Роговцевой. И самые яркие воспоминания именно в Театре на левом берегу. Помню, как Ада вышла на сцену, спектакль еще не начался, а зал встал. И в театральном вузе, садясь на подоконник, я чувствовала, что здесь когда-то сидела Ада Роговцева. Это очень вдохновляло!

Факт 4. Умеет играть на фортепиано и гитаре

Я училась в музыкальной школе по классу фортепиано. Но ужасно ненавидела учить сольфеджио. А уже в театральном вузе очень полюбила петь и играть романсы. Их часто использовали в театральных постановках. Мне очень даже хорошо удается петь романсы. Пианино не всегда под рукой, а вот гитара — другое дело. Конечно, я не виртуозно владею инструментом, но любимые романсы могу исполнить.

В сериале «Крепостная» Анна Сагайдачная самостоятельно исполнила песни.

Факт 5. Есть пирсинг

Я сделала пирсинг в пупке в подростковом возрасте. Скрывала от мамы, чтобы она не узнала. До сих пор его ношу. И еще был у меня пирсинг в носу. Но сняла его, как только поступила на первый курс театрального университета.

Факт 6. Любит экстрим

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С одной стороны — я настоящая экстремалка. С другой — меня останавливает профессия актрисы. Я же могу покалечиться. Но когда работа вынуждает, всегда смотрю страху в глаза. Так, после съемки в «Красной королеве» я пошла преодолевать страх высоты: начала заниматься скалолазанием.

Однажды мне посчастливилось попасть в большой зал скалолазания в Париже. И там состоялась удивительная встреча с известной актрисой «Нимфоманки» — Шарлоттой Генсбур. Она оказалась заядлым скалолазом.

Факт 7. Собака Дэйзи — домашний питомец

Если читали книгу или видели фильм «Великий Гэтсби», точно знаете главную героиню сериала — Дэйзи Бьюкенен. Точно так зовут моего любимого питомца — американского стаффордширского терьера. Считается, что это одна из самых опасных пород собак в мире. Но добрее животного по отношению к людям не встречала в жизни.

Факт 8. Актрису отчитывали за яркий макияж

Я рано начала краситься, примерно в 13 лет. Макияж был очень ярким и все обращали на это внимание. На глазах были все цвета радуги. Со временем любовь к вызывающему макияжу прошла. И помню, как встретила преподавательницу по математике, которая постоянно меня отчитывала за косметику на лице. Она посмотрела на меня и сказала: «Как хорошо ты сейчас выглядишь, лучше, чем в школе» (смеется. — Прим. ред.).

Факт 9. Греция — страна, где сбываются мечты

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Я родом из очень простой семьи. А переехать девочке из маленького городка и начать учиться в Киеве сложно финансово. Поэтому мечтать о поездках за границу я не могла.

Только снимаясь во французском фильме «Сериз» режиссера Жерома Энрико, я впервые отправилась за границу. Болгария — первая страна, которую посетила. После съемок я поехала сама отдыхать в Грецию. Жила в самом близком городе к горе Афон, куда не ступает нога женщины. Я приходила к святой горе, садилась на камешек и загадывала желания. В итоге — все сбылось. Это самая значимая поездка в моей жизни!

Факт 10. Блинчики — любимое блюдо

Люблю пищу, которую кушаю с детства. Блинчики — моя слабость. В общежитии все друзья знали, что Сагайдачная готовит лучшие блины. У меня есть очень много вкусных и интересных рецептов. Кроме блинов, я могу все приготовить. Моя мама — повар, поэтому с детства знаю, как готовить много блюд.

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