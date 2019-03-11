«Крепостная»: топ-10 интересных фактов о Катерине Ковальчук

Катерина Ковальчук сыграет главную героиню масштабного сериала «Крепостная» — Катерину Вербицкую. Перевоплощение юной актрисы можно с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Ранее артистка рассказала, что общего у нее с героиней костюмированной мелодрамы. Сегодня редакция STB.UA предлагает подборку 10 фактов, которые вы, возможно, не знали о Катерине Ковальчук. Подробнее — в материале.

Смотреть онлайн: сериал Крепостная – 1 серия

Смотреть онлайн: сериал Крепостная – 2 серия

Катерина Ковальчук родилась 20 февраля 1993 года. Звезда «Крепостной» живет и снимается в столице мирового кинопроизводства — Голливуде.

Сделать актерскую карьеру Кате Ковальчук помогла активность в социальных сетях. Там девушку заметил иностранный режиссер и пригласил сняться в главной роли в коротком метре «Рядовой».

В детстве маленькая Катя сначала мечтала стать медсестрой или учителем. Но потом у девушки появилась цель стать актрисой.

Катерина Ковальчук обладает особыми навыками, которые ей пригодились в профессиональной сфере. Девушка умеет кататься верхом, стрелять из боевого оружия, танцевать степ и даже жонглировать.

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У актрисы костюмированной мелодрамы «Крепостная» есть любимый питомец — кот Том.

Рост Катерины Ковальчук — 163 см.

«Интерстеллар», «Богемская рапсодия», «Красотка» — одни из самых любимых фильмов актрисы.

Произведение Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» — любимая книга Катерины Ковальчук.

Девушка часто путешествует по миру, открывая для себя новые страны. Но Катя больше всего хочет побывать в Китае, Австралии и даже отправиться на Кубу.

Не пропустите сериал «Крепостная» в 20:00 на телеканале СТБ в главной роли с Катериной Ковальчук!

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