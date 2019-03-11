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«Крепостная»: какой образ Анны Сагайдачной вам нравится больше всего?

11.03.2019

Талантливая Анна Сагайдачная в сериале «Крепостная» сыграла утонченную барышню — Натали Дорошенко. С понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ смотрите костюмированную мелодраму, где снималась любимая актриса. Предлагаем вам выбрать лучший наряд Анны Сагайдачной в масштабной картине «Крепостная». Голосуйте ниже! 

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