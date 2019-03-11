«Крепостная»: фотоподборка 18 серии

В сериале «Крепостная» происходит накал страстей. Григорий Червинский поймал Алексея и Катерину и теперь влюбленным угрожает опасность. Что их ждет? Смотрите фотоподборку 18 серии и знакомьтесь с сюжетом костюмированной мелодрамы.

Счастье молодых было недолгим…Григорий догнал крепостную и дворянина, хотя те уже и успели обвенчаться.

Смотрите онлайн сериал Крепостная – 18 серия

Алексея обвиняют в краже чужой собственности. А Катю Григорий лично конвоирует домой, где замыкает в погребе и запрещает ее кормить.

После смерти крестной матери Китти потеряла свою покровительницу. Анну Львовну до сих пор оплакивает весь Нежин…

Издевательства Григория доводят Китти до неистовства. Негодяй рассказал крепостной, что только она виновна в смерти крестной матери.

А Натали даже догадаться не могла, за какого тирана вышла замуж. Барышня стала свидетелем, как ее муж публично выпорол крепостную Галю. К тому же из-за своего страха Натали не попробовала спасти Китти от мучений в погребе.

В это время Петр Червинский отправляется к Ларисе Яхонтовой. Как встретит его актриса Нежинского театра?

А мужественный Алексей Косач теперь арестован. Его соседом по камере оказывается Егор Решетников. Парень знает много тайн о Григории Червинском…

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