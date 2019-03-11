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«Крепостная»: фотоподборка 17 серии

11.03.2019

В предыдущих сериях мелодрамы «Крепостная» весь Нежин гулял на свадьбе Натали и Григория. Вот только праздничного настроения ни у кого не было, ведь умерла Анна Червинская. А крепостная Катерина убежала на поиски своего счастья с Алексеем. Поймают ли влюбленных? И как переживет несчастье Натали Дорошенко? Смотрите фотоподборку 17 серии и знакомьтесь с сюжетом масштабного сериала.

Свадьба Натаи и Григория превратилась в траур. Анна Червинская умерла, увидев любовницу мужа в своем доме. Сердце бедной женщины не выдержало, она не смогла пережить таких издевательств.

Смотрите онлайн сериал Крепостная – 17 серия

крепостная

крепостная

Петр Червинский не сильно расстроился, узнав о смерти жены. Он поехал запивать горе в кабаке.

крепостная

А его любовницу Ларису Яхонтову гости обливали грязью, обвиняя в убийстве.

крепостная

Григорий Червинский не находит себе места. Любящего мать отдала Богу душу и еще крепостная Катерина убежала. Мужчина абсолютно потерял разум, а виновный во всем жестокий отец.

крепостная

Пропажу крепостной обнаруживают не сразу. Но только Григорию становится известно, что Алексей и Катя скрылись. Он, оставив молодую жену, бросается в погоню.

крепостная

крепостная

В доме София Косач находит письмо от Алексея, где сын просит прощения за свой побег. Мать отчаивается, ей на помощь приезжает Николай Дорошенко.

крепостная

крепостная

крепостная

В это время крепостная и дворянин прибыли в Киев. После завершения венчания Кати и Алексея в церкви появляется Григорий Червинский с жандармами. Накажут ли молодых людей при желании любить?

крепостная

крепостная

крепостная

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