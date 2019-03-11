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«Крепостная»: чем заинтригуют 17 и 18 серии от 11.03.2019 (анонс)

11.03.2019

В костюмированной мелодраме «Крепостная» влюбленные Алексей Косач и Катерина Вербицкая готовы на безумные поступки ради любви. И все было бы хорошо, но девушка крепостная, а ее избранник — дворянин. Имеет ли право на жизнь запретная любовь? 

В сериале «Крепостная» рассказывается история 18-летней Катерины. Она красива, умна и волею своей крестной матери воспитана как барышня благородных кровей. Но для всего мира Катерина лишь чужая собственность. Она принадлежит самому богатому помещику Петру Червинскому. Что ждет Катерину в конце такого страшного и изнурительного пути к свободе?

Несмотря на запрет своих хозяев, Катерина решится убежать с Алексеем. Препятствия одно за другим встают на пути дворянина и крепостной девушки.

Трогательная история запретной любви поразит каждого зрителя. Смотрите 17, 18 серии сериала «Крепостная» в 20:00 на телеканале СТБ!

Video: «Крепостная»: чем заинтригуют 17 и 18 серии от 11.03.2019 (анонс)

Сериал Крепостная — 17, 18 серии на сайте СТБ уже 11.03.2019. О чем сюжет семнадцатой и восемнадцатой серии сериала Крепостная читайте в анонсе

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