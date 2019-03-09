Уже в это воскресенье, 10.03.2019, вы увидите премьеру кулинарного тревел шоу «Страва честі». Ведущий Юрий Ковриженко приедет в село Мелени, чтобы научиться готовить уникальный рецепт дерунов с разными начинками.

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Какой новый рецепт дерунов изобретет всемирно известный шеф-повар?

Сумеют ли героини проекта удивить посетителей на фестивале дерунов в Коростыне?

Смотрите видеоанонс «Страва честі» выпуск 1 прямо сейчас!

Video: «Страва честі»: В первом премьерном выпуске неповторимые деруны Страва честі 1 выпуск посвящен рецептам дерунов с разными начинками. Ведущий Страва честі 2019 Юрий Ковриженко в выпуске 1 должен выполнить Справу честі и помочь героиням на фестивале дерунов в Коростене

Video: «Страва честі»: В первом премьерном выпуске неповторимые деруны Страва честі 1 выпуск посвящен рецептам дерунов с разными начинками. Ведущий Страва честі 2019 Юрий Ковриженко в выпуске 1 должен выполнить Справу честі и помочь героиням на фестивале дерунов в Коростене

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